Reacher renouvelle pour une saison 2 : le héros implacable reviendra sur Prime Video

Reacher, la nouvelle série Amazon Prime Video basée sur les romans de Lee Child qui a été créée vendredi dernier avec ses huit premiers épisodes, a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Cela a été annoncé par ses managers, célébrant le grand nombre de vues qu’il a réalisé en un seul week-end. Cependant, le héros d’action impitoyable joué par Alan Ritchson aura une nouvelle opportunité après le dénouement de la première saison.

Alan Ritchson reviendra dans le rôle de Jack Reacher

« Les débuts phénoménaux de Reacher témoignent de la création par Lee Child de l’un des héros les plus connus du divertissement, de l’approche originale de Nick Santora en matière de narration, de la brillante incarnation du personnage par Alan et du dévouement des personnes talentueuses derrière. a travaillé sans relâche devant et derrière la caméra pour créer une série indéniablement binge-watchable », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios.

Et c’est qu’après la première simultanée des huit épisodes de la première saison de Reacher, d’Amazon Studios, ils célèbrent l’adoption de ce nouveau format de distribution pour leur série en fonction de leur thème. Et c’est qu’on se souvient que selon les plateformes, les séries sortent semaine par semaine (comme le fait Disney+) ou avec tous les épisodes d’une même saison à la fois, comme le fait Netflix par exemple.

Quoi qu’il en soit, Reacher reviendra bientôt avec une nouvelle saison de Nick Santora avec un casting dirigé par l’imposant Alan Ritchson ainsi que d’autres noms tels que Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins et Bruce McGill.

Ne manquez pas notre critique de la première saison de Reacher, désormais disponible sur Prime Video.

source | Variété