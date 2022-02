Nintendo Direct annoncé pour ce mercredi 9 février

Nintendo a confirmé que demain, mercredi 9 février à 23 heures (heure de la péninsule), un nouveau Nintendo Direct sera diffusé axé sur les informations sur les jeux Nintendo Switch qui arriveront au cours du premier semestre 2022. Il peut être vu via la chaîne de Youtube de Nintendo Espagne et dans Netcost nous l’offrirons en direct avec tous les détails qui peuvent être connus dans cette présentation.

L’événement durera 40 minutes, un temps habituel dans ces présentations, et bien qu’ils aient déclaré qu’ils se concentreraient sur les jeux pour le premier semestre 2022, il n’est pas exclu qu’il y ait des surprises au-delà de ce semestre : ce ne serait pas être la première fois que des titres sont affichés au-delà de la période indiquée ci-dessus, comme cela s’est produit avec d’autres Directs dans le passé.

Une première mi-temps avec des nouvelles

Après la sortie de Pokémon Legends : Arceus, Nintendo s’attend à recevoir quelques jeux pour ces premiers mois comme ceux-ci :

Assassin’s Creed : La Collection Ezio – 15 février

Bord de l’éternité – 22 février

Projet Triangle – 4 mars

GP Chocobo – 10 mars

Usine de runes 5 – 22 mars

Kirby et la terre oubliée – 25 mars

15 Sentinelles : Aegis Rim – 12 avril

En plus de ces noms, il existe également d’autres jeux de lancement multiplateformes qui sont prévus pour la console, tels que LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, Persona 4 Arena Ultimax, Phantom Omnia, Far : Changing Tides, Monark et bien d’autres. . Découvrez ces nouveautés et d’autres dans notre calendrier des jeux 2022.

Personne n’ignore que la grande question à propos de ce Nintendo Direct est de savoir si nous aurons des nouvelles de la date de sortie de trois des noms les plus attendus sur Switch : la suite de Breath of the Wild, Bayonetta 3 et Splatoon 3, tous un a priori daté de 2022. Et, bien sûr, de penser s’il y aura des nouvelles d’autres sagas qui ne sont pas prévues, des jeux pour Nintendo Switch Online et bien plus encore. Demain mercredi nous laisserons des doutes.