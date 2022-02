Bandai Namco va investir 113 millions d’euros dans un métaverse avec son IP

À l’ère de la technologie blockchain, des NFT et des métaverses, les entreprises recherchent leur espace pour proposer leurs propres produits connexes. Bandai Namco (Dragon Ball FighterZ, Elden Ring, Tales of Arise) se plongera dans ce créneau de marché et établira une nouvelle stratégie avec ses propriétés intellectuelles. Lors de l’assemblée générale, les Japonais ont présenté leur feuille de route pour les années à venir (jusqu’en mars 2025). Parmi leurs projets figure la création d’un métaverse basé sur leurs adresses IP.

La stratégie établit trois étapes : premièrement, connecter les fans à travers leurs marques ; deuxièmement, augmenter la valeur de ces propriétés intellectuelles ; Enfin, ils souhaitent étendre leurs projets dans le monde entier et améliorer leurs ventes en dehors du Japon. Dans cette stratégie, le projet de métaverse est envisagé, dans lequel ils investiront 15 000 millions de yens, soit environ 113 millions d’euros en échange.

Espaces virtuels et communication

« Bandai Namco développera un métaverse pour chaque adresse IP en tant que nouveau cadre pour connecter les fans », soulignent-ils dans le document. « Dans ce métaverse, nous prévoyons des espaces virtuels qui permettront aux clients de profiter d’une variété d’offres de divertissement dans l’axe IP, ainsi que le cadre qui renforcera les atouts distinctifs de Bandai Namco afin de fusionner les produits physiques avec des éléments numériques. ”.

L’intention de Bandai Namco est que ces connexions soient également établies entre ses partenaires commerciaux. « Grâce au métaverse des adresses IP, nous établirons des communautés entre Bandai Namco et les fans, ainsi qu’entre les fans. » Grâce à ces communautés et à ces contenus, ils établiront des « connexions profondes, larges et multiformes » qui dureront pendant une longue période. Ils précisent qu’ils s’attacheront à garantir « la qualité de ces connexions », avec l’idée que leurs marques maximisent leur valeur à moyen et long terme.

source | VGC