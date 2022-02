Riders Republic : Jouez gratuitement au jeu de course loufoque d’Ubisoft sur PlayStation et Xbox

Descendre à toute allure à vélo, dévaler une montagne à ski ou voler dans le ciel dans une compétition pour la victoire, c’est ce que propose Riders Republic, le titre des créateurs de Steep. Ubisoft a annoncé que les joueurs auront la possibilité d’essayer le titre entre le 10 et le 14 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Selon le communiqué, il est déjà possible de précharger sur les machines Sony.

À partir du 10 février, il sera possible d’accéder à tout le contenu du jeu vidéo, bien qu’après la période d’essai, il devra être acheté si vous souhaitez continuer à jouer. Bien sûr, toute la progression se poursuivra sans problème jusqu’à la version finale. Ubisoft possède son propre système qui offre la possibilité de télécharger des jeux sur le cloud entièrement gratuitement. Ubisoft Connect a vocation à permettre la sauvegarde croisée au sein de ses jeux et entre les différents systèmes du marché.

C’est la collaboration avec Prada

Ubisoft en a profité pour annoncer également une collaboration avec la firme italienne Prada, afin que Riders Republic reçoive sa collection ligne rouge Prada Linea Rossa. Dès le 8 février, les utilisateurs découvriront des sections de l’espace de rencontre décorées de ces couleurs. « Leurs conceptions dynamiques, polyvalentes et performantes définissent un nouvel uniforme urbain créé pour s’adapter au mouvement », disent-ils. Voici en quoi consiste le contenu :

Prada Beyond the Line Event (jouable seul ou en compagnie): nous irons dans l’un des parcs enneigés les plus épiques de la république et nous pourrons utiliser les skis de la ligne Faction x Prada Linea Rossa, le vélo Jumbo de Riders Republic et la nouvelle moto de neige Freestyle free.

Nouveau costume conçu par Prada exclusivement pour Riders Republic. Il est déverrouillé en complétant les défis hebdomadaires Shackdaddy Bandits.

Nouveau programme de parrainage qui comprend de nouveaux équipements : un vélo, des skis, un snowboard et deux tenues exclusives Prada supplémentaires (disponibles le 16 février).

Riders Republic est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Ceci est votre plan post-lancement de l’année 1.

source | Ubisoft