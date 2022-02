Platinum sur la résurrection de Scalebound : « On veut parler à Microsoft »

Scalebound n’est pas oublié. Le jeu de dragon réalisé par Hideki Kamiya et développé par PlatinumGames était l’une des grandes exclusivités pour Xbox One, mais Microsoft a décidé de l’annuler. Bien que les années aient passé, il y a encore des gens qui se souviennent de lui, même à l’intérieur du studio. Dans une interview accordée à IGN Japon, Atsuhi Inaba, PDG du développeur, a ouvert les portes d’une éventuelle résurrection du projet.

« Kamiya a toujours voulu Scalebound », a souligné Inaba. « Nous aimerions avoir une conversation formelle avec Microsoft. » Kamiya lui-même a pesé et a déclaré ce qui suit : « Nous avons fait beaucoup de travail, donc cela n’a pas de sens pour Microsoft de garder le jeu dans son état actuel. Nous aimerions faire quelque chose à ce sujet (rires). Phil ! Faisons le ensemble! »

Lorsque l’annulation de Scalebound a été officiellement annoncée, Hideki Kamiya a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. « Comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà entendu, Scalebound a malheureusement été annulé. Je suis vraiment désolé pour vous tous qui attendiez le match. Je suis désolé de vous annoncer ce genre de mauvaise nouvelle pour commencer l’année. » À cette époque, il avait promis de nouveaux jeux axés sur le plaisir, ainsi que sur le travail acharné pour ne plus décevoir les fans.

Les jeux en tant que service, l’avenir de PlatinumGames ?

PlatinumGames a également révélé une nouvelle approche pour développer ses prochains titres. Comme le précise Atsuhi Inaba, ils cherchent à créer des produits qui fonctionnent plus sur le long terme, de type service : « Nous voulons nous concentrer sur la création de titres différents de ceux du passé. J’aimerais me concentrer sur la conception de jeux qui peuvent être appréciés sur une plus longue période. » Cependant, cela ne signifie pas qu’ils vont abandonner des productions plus petites comme Sol Cresta, un jeu de navires aux parfums rétro.

Le projet GG, le nouveau Hideki Kamiya, est toujours en phase de test, ils testent donc ses systèmes et ses mécanismes.

source | VGC, IGN Japon