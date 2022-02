Sony et les créateurs de GT 7 anticipent un projet "innovant" Basé sur l’IA

Sony et Polyphony Digital, le studio derrière Gran Turismo 7, ont annoncé un projet commun. Ils l’ont fait à travers une brève bande-annonce dans laquelle ils anticipent des nouvelles à cet égard. On sait qu’il s’agit d’une collaboration à laquelle participera la division intelligence artificielle de l’entreprise japonaise. Aucun détail précis n’a été fourni à cet égard, au-delà de la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous.

Options graphiques dans Gran Turismo 7

La nouvelle production Polyphony Digital approche à grands pas et beaucoup s’interrogent sur le rendu et les effets graphiques. Kazunori Yamauchi lui-même, réalisateur et père de la saga, a confirmé à FreeGameTips qu’il y aura deux modes principaux sur PS5 :

D’une part, le mode FPS offrira le taux de rafraîchissement le plus élevé, fonctionnant à 60 FPS prêt à l’emploi. La résolution (pas encore connue si nativement) atteindra 4K ; en revanche, le mode Ray-Tracing ajoute cet effet, bien que seulement en répétitions et en mode photo. Il n’a pas été confirmé quel sera le framerate dans ce mode.

Gran Turismo 7 était initialement annoncé comme une exclusivité PlayStation 5, mais tout comme Horizon Forbidden West ou God of War : Ragnarök, Sony a choisi de proposer également le produit aux joueurs PlayStation 4. que la crise des semi-conducteurs a ralenti les ventes du nouveau machine de génération, car malgré le fait que la demande est énorme, le processus de fabrication a été sérieusement compromis.

Tout est prêt pour le départ de la course. Il le fera à partir du 4 mars prochain, date à laquelle les pneus commenceront à brûler sur PS4 et PS5.

source | VGC