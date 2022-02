Red Dead Redemption 2 triomphe aussi : c’est ce qui s’est vendu

Red Dead Redemption 2 | Téléchargement PC - Code

Red Dead Redemption 2 sur PC tire profit de la puissance des PC pour donner vie à chaque aspect de ce monde immensément riche et détaillé, grâce à toute une série d'améliorations graphiques et techniques déployées pour une immersion plus profonde que jamais, parmi lesquelles : l'augmentation des distances d'affichage ; des améliorations de l'illumination globale et de l'occlusion ambiante pour un éclairage amélioré de jour comme de nuit ; une amélioration des reflets et des ombres plus profondes et détaillées quelle que soit la distance ; des textures d'arbres tessellées et des textures d'herbe et de fourrure améliorées pour insuffler du réalisme dans chaque plante et chaque animal. Red Dead Redemption 2 sur PC prend en charge l'HDR et offre également la possibilité de profiter de paramètres d'affichage très élevés avec une résolution en 4K ou supérieure, des configurations multi-écrans, des configurations à écran large, un taux d'images par seconde plus élevé et bien plus encore.