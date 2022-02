Activision (COD) bat son record de revenus issus des microtransactions et des DLC

Activision Blizzard travaille avec les ventes de microtransactions, de DLC et de services. L’entreprise nord-américaine a atteint des records à cet égard, puisqu’en 2021, elle a récolté ses meilleurs résultats de la vente de ce type de produit. Le géant dirigé par Bobby Kotick a généré 5,1 milliards de dollars directement à partir de boîtes à butin, de skins, de DLC, d’abonnements à World Warcraft, etc.

Selon les informations officielles, cela représente 61% des ventes d’Activision Blizzard. Le bénéfice net était de 8 804 millions, tandis que le bénéfice d’exploitation a atteint 3 620 millions de dollars, et tout cela en tenant compte du fait que les chiffres de Call of Duty : Vanguard ont marqué une tendance à la baisse.

Graphismes : Derek Strickland/Tweaktown

L’annus horribilis d’Activision Blizzard

Elle coïncide également avec une période difficile au sein de la firme, toujours à l’ombre de soupçons dans les affaires d’abus sexuels et de harcèlement au travail qui ont été signalées ces derniers mois. Le récit du confinement orchestré par la direction a envisagé la création de commissions et l’engagement à s’engager et à mettre en œuvre des politiques plus inclusives.

En pleine tempête médiatique, Microsoft a annoncé un accord pour l’acquisition d’Activision Blizzard, toujours en attente d’approbation par les agences antitrust. S’ils sont confirmés, ceux de Redmond paieront près de 70 000 millions de dollars, des chiffres vertigineux encore jamais vus dans l’industrie du jeu vidéo.

Avec la continuité de Kotick à la tête du conglomérat en question, son avenir dépendra des décisions que prendra désormais Xbox. Certaines sources suggèrent qu’il quittera l’entreprise lorsque l’opération d’achat se concrétisera.

L’industrie du jeu vidéo traverse une phase où les entreprises les plus puissantes du secteur procèdent à des acquisitions stratégiques : Microsoft a racheté Zenimax (Bethesda), Electronic Arts Codemasters et Take-Two Interactive Zynga —la transaction n’est pas encore finalisée—. Pendant ce temps, Sony a accueilli Bungie dans les PlayStation Studios.

source | tweaktown