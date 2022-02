Quels sont les jeux Pokémon les plus longs ? Liste mise à jour par ordre de durée jusqu’en 2022

Pokémon Legends Arceus a réussi à se réconcilier avec les fans, avec d’agréables sensations tant auprès de la critique qu’auprès du public, qui a également réagi en masse pour faire du nouveau Game Freak un véritable succès commercial. La série va dans le bon sens et nous propose cette fois un jeu vidéo prenant, addictif, fun et frais. Avoir tout. De plus, il est abondant en contenu; surtout si nous voulons connaître la vraie fin et la compléter à 100%. Nous avons exigé un jeu Pokémon avec une fin de partie longue et variée : nous l’avons ici. Si vous souhaitez explorer davantage l’univers Pokémon, nous passons en revue dans cet article les 5 jeux Pokémon les plus longs à ce jour. Vous avez besoin d’une GBA, d’une Nintendo DS et/ou d’une Nintendo 3DS, les plateformes où ces titres inoubliables sont sortis.

Pokémon Blanc 2 et Noir 2

Durée de l’histoire : 35 heures.

Durée pour 100 % : 190 heures.

Il existe généralement un consensus général sur le fait que Pokémon HeartGold et SoulSilver, avec White 2 et Black 2, sont deux des couples de livraison les plus excellents et les plus remarquables de l’ère bidimensionnelle de Pokémon. En fait, ces titres publiés en 2012 pour la Nintendo DS étaient les derniers, l’adieu à l’ère 2D. Et quel au revoir. Car non seulement nous avons eu une Teselia agrandie, plus grande et plus étendue, mais nous avons également pu découvrir ce qui s’est passé deux ans après les événements relatés en Noir et Blanc. Dans ces titres, terminer la Ligue Pokémon n’était que le début. C’est un hommage aux cinq générations, fermant ainsi un cercle impeccable qui nous a permis pour la première fois de l’histoire de participer au Pokémon World Tournament, une sorte de tournoi avec des dirigeants de toutes les générations. Capturer des légendaires comme Larios ou Latias, Heatran, Cresselia, les trois Regis plus Regigigas, Kyurem et les défis originaux des cinq régions du tournoi mondial dépendaient fortement les uns des autres; ajouté à un mode en ligne qui avait finalement une communauté gigantesque. C’est ici que le joueur compétitif a vécu son premier âge d’or, avec un gardien très apprécié. Pour couronner le tout, étant un jeu de cinquième génération, le Pokédex National était un défi de taille en devant capturer 649 Pokémon. Un titre magistral dans lequel on note que Game Freak était très à l’aise.

Durée de l’histoire : 30 heures

Durée pour le compléter à 100% : plus de 200 heures.

La sixième génération n’est pas la meilleure, mais c’est l’une des plus importantes de l’histoire car c’est la première en trois dimensions. C’est ici que Game Freak a commencé à semer les fruits qui ont ensuite été récoltés à Alola et Galar. Le point positif des éditions X et Y, disponibles sur Nintendo 3DS et se déroulant dans la région de Kalos (basée en France), est que leur fin de partie est très généreuse en contenu. D’un côté, l’arc du Donjon Rare et de la Grotte du Dénouement une fois la Ligue Pokémon terminée. Mais, surtout, le nombre d’heures offertes par le Battle Mansion, le Friendship Safari et le secret des Megastones. Tout cela sans oublier l’élevage, le Supertraining et un système multijoueur qui reste l’un des meilleurs à ce jour (il plaqué avec la gestion de l’écran inférieur). Très long, même si sa campagne n’est pas l’une des meilleures. Terminer le Pokédex était vraiment gratifiant à Kalos.

Durée de l’histoire : 30 heures

Durée pour le compléter à 100% : plus de 200 heures.

Pokémon Emerald est un exemple de la façon de faire évoluer la troisième version d’une paire d’éditions. Bien que cette pratique semble avoir été abandonnée – Sword and Shield a opté pour le pass d’extension, ce qui se traduit par des ventes constantes des deux titres depuis maintenant trois ans -, dans le passé, il était très courant d’avoir une troisième édition qui étendait le cartouches d’origine ; dans ce cas, Ruby et Sapphire. Outre l’après-match déjà connu à l’origine à Hoenn, cette fois, une station appelée Battle Front a été inaugurée, un complexe de sept colisées dans lequel chacun d’eux est un As du front. En battant chaque as pour la première fois, nous prendrions un symbole d’argent ; en le battant une seconde fois, nous recevions l’or. La clé est la difficulté d’atteindre ce symbole doré, car dans le cas de la Battle Tower, par exemple, il a fallu vaincre cet emplacement dix fois de suite, sans perdre. Chaque colisée était différent; chacun plus ingénieux et particulier. Un délice. Si l’on ajoute à cela la réalisation du Pokédex ou les événements de Lugia et Ho-Oh, Groudon et Kyogre, Latios et Latias, Mew ou Deoxys, l’expérience a duré des mois ou des années.

Durée de l’histoire : 36 à 38 heures

Durée pour le compléter à 100% : plus de 200 heures.

Pour beaucoup, le meilleur jeu Pokémon jamais créé, les remakes Gold et Silver sont toujours une joie absolue en 2022 en raison de la qualité de leur conception, de leur amélioration par rapport aux originaux et de leur adaptation à la quatrième génération – celle en vigueur à cette époque. Johto mieux et plus beau que jamais, avec Kanto comme deuxième région et, surtout, un nombre d’heures absolument sensationnel devant. En plus de son vaste Pokédex, de ses rematchs et de ses deux ligues, l’affrontement contre Red est sûrement le plus émouvant et l’un des affrontements les plus difficiles contre l’IA d’un jeu Pokémon de mémoire d’homme. Pour le reste, Safari Zone, le Battle Front, les Golden Leaves, les tests Pokéathlon, la capture de légendaires… Un titre qui respire l’affection et qui est venu chargé d’heures, de lore et de dévouement.

Durée de l’histoire : 35 heures

Durée pour le compléter à 100% : plus de 230 heures.

La façon définitive de jouer à Sinnoh, sans aucun doute. Pokémon Platine est arrivé quelque temps après Perle et Diamant sur Nintendo DS avec un grand protagoniste, Giratina, qui nous a convoqués pour une visite intrigante dans le Monde Distorsion. Cependant, le jeu a corrigé les problèmes de rythme et de développement des cartouches d’origine et a rendu l’aventure à travers cet hiver Sinnoh beaucoup plus agréable, complète et variée. Après la Sinnoh Pokémon League, le défi d’obtenir le National Pokédex – après avoir enregistré tous les Sinnoh Pokémon – et de terminer ledit National Pokédex s’est présenté à nous. Mais ce n’est pas tout, car Sinnoh est synonyme de lore et de légendes, comme nous l’avons vu dans Pokémon Arceus Legends. Articuno, Zapdos et Moltres, l’événement Regigigas, la baie de Gresca avec Heatran, la colonne Spear avec Dialga et Palkia, l’événement Giratina… De plus, le front de bataille a été très difficile et de longue durée, bien qu’il ne soit pas aussi étendu que celui d’Esmeralda. . Un titre qui a élevé la quatrième génération et qui est, avec tout cela, l’un des titres de contenu les plus généreux jamais créés dans Pokémon.