Resident Evil 3 Remake, combien s’est-il vendu à ce jour ?

Nous sommes au milieu de la période de présentation des résultats financiers des entreprises, c’est pourquoi les plans futurs sont esquissés et les chiffres de vente des jeux et des différentes sagas sont dévoilés. En ce sens, Capcom a détaillé quand il a vendu la saga Resident Evil en général (plus de 100 millions), ainsi que le nombre de plusieurs de ses tranches. Dans le cas de Resident Evil 3 Remake, plus de 5 millions d’unités ont été distribuées.

Capcom a publié la nouvelle sur son site officiel, où il a souligné que la version réinventée et remaniée du troisième opus a non seulement remporté le prix d’excellence dans la division Jeux de l’année des Japan Game Awards 2021 au Tokyo Game Show , mais a également été reçu « avec de bonnes critiques » par les fans. Les Japonais soulignent que la base de joueurs n’a cessé de croître, notamment grâce aux ventes, également sur PC, ce qui a conduit au titre « dépassant les 5 millions d’unités ».

Resident Evil Village, plus de 5,7 millions

Par rapport aux autres chapitres, le remake du deuxième opus dépasse les 6 millions, tandis que le dernier opus, Resident Evil Village, continue de bien se vendre et a déjà réussi à conquérir 5,7 millions de joueurs. Il s’agit d’un épisode principal qui sera étendu grâce à une extension de l’histoire, qui a été annoncée lors du dernier E3 2021, bien qu’aucun détail n’ait été révélé pour le moment.

Resident Evil 3 Remake est disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais il fonctionne sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 via une rétrocompatibilité. Le titre suit l’histoire principale de l’original, bien qu’il modifie le gameplay et certains aspects du script pour adapter l’expérience aux systèmes contemporains. En revanche, les fuites pointent vers un possible remake de Resident Evil 4, pas encore annoncé officiellement.

source | capcom