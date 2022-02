Le jeu Haven Studios (Jade Raymond) sera un monde en ligne « persistant et évolutif »

Un an après avoir appris la fondation du nouveau studio de Jade Raymond, Haven Studios, après être passé par Google Stadia, le développeur indépendant a accordé une interview au média canadien Ledevoir pour expliquer comment l’entreprise a évolué au cours de la dernière année et ce que nous pouvons attendez-vous de son premier film, qui aura le soutien de Mark Cerny, architecte de la PlayStation 5 chez Sony.

Un environnement en constante évolution, connecté et pérenne dans le temps

Il y a trois aspects fondamentaux du premier jeu vidéo Haven Studios, actuellement sans nom ni date de sortie estimée : la connexion, l’évolution et la persistance. Le titre sera un environnement en ligne persistant et évolutif avec une disponibilité non seulement sur PS5, comme annoncé précédemment, mais également sur PC. L’exemple donné dans l’interview est Tom Clancy’s Rainbow Six Siege d’Ubisoft, le FPS multijoueur à succès avec 75 millions de joueurs.

Les nouveautés de Haven Studios seront très différentes de ce jeu de tir, car l’équipe de Jade Raymond cherche à se concentrer sur d’autres choses de manière créative, comme la gentillesse et l’inclusion. Au cours de la dernière année, l’équipe basée à Montréal, au Canada, a triplé de taille. Au cours des prochains mois, il continuera d’embaucher du personnel.

À cet égard, Raymond se targue « d’avoir la liberté d’un éditeur indépendant et les moyens d’un grand studio », réunissant ainsi le meilleur des deux mondes. « Ces environnements ne sont pas seulement des jeux, mais aussi des plateformes sociales pour de nombreux joueurs. Il faut que ça reste comme ça. Pour durer, un jeu doit rester agréable à visiter », précise-t-il.

« Nous croyons au pouvoir des jeux pour égayer la vie des gens »

Tels étaient les mots de Jade Raymond à l’occasion de la fondation du studio en mars 2021 : « Nous voulons créer des mondes où les joueurs peuvent s’évader, s’amuser, s’exprimer et créer une communauté. Nous voulons insuffler notre passion dans un projet. Nous voulons faire quelque chose de merveilleux que les gens peuvent vivre. Parce que nous croyons au pouvoir des jeux pour égayer la vie des gens. »

Bientôt, nous connaîtrons plus de détails sur ce titre Haven Studios, qui, avec PlayStation, verra le jour sur les consoles PS5 et PC.

source | Ledevoir