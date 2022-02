Lost Ark, dans quels pays sera-t-il disponible ? Liste complète des régions

Amazon Games et Smilegate ont tout préparé pour la première internationale de Lost Ark, le MMORPG populaire avec une vue isométrique 2.5D qui a pris d’assaut la Corée du Sud. Après être passés par l’Asie, les joueurs d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Océanie et d’Europe (Espagne incluse) pourront commencer à jouer dès ce 11 février ; ou ce mardi 8 février si vous obtenez l’un des quatre packs du fondateur, qui donnent un accès anticipé à ce jeu gratuit. Nous détaillons ici tous leurs prix et éditions. Ensuite, nous laissons la liste complète des régions où Lost Ark peut être joué pour PC; c’est-à-dire où il y aura des serveurs actifs.

Liste complète des régions et des pays où Lost Ark sera disponible

Par ordre alphabétique, ce sont les pays et régions qu’Amazon a confirmés pour Lost Ark. Nous ne savons pas s’il y en aura d’autres à l’avenir; mais ce sont ceux qu’ils ont ajoutés à leur portail officiel.

albanais

Allemagne

Andorre

Antigua et Barbuda

Argentine

Australie

L’Autriche

Bahamas

Barbade

Bélize

Bolivie

Bosnie Herzégovine

Brésil

Bulgarie

Canada

le Chili

Chypre

La Colombie

Costa Rica

Croatie

Danemark

Dominique

Equateur

Le sauveur

Slovaquie

Slovénie

Espagne

États Unis

Estonien, Finlande

La France

Gibraltar (Royaume-Uni)

grenade

Grèce

Guatemala

Guernesey (Royaume-Uni)

Guyanais

Haïti

Honduras

Hongrie

Irlande

Île de Man (Royaume-Uni)

Islande

Îles Aland (Finlande)

Îles Féroé (Danemark)

Italie, Jersey (Royaume-Uni)

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine du Nord

malt

Mexique

Monaco

monténégrin

Nicaragua

Norvège

Nouvelle Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Pologne

le Portugal

Royaume-Uni

République tchèque

République Dominicaine

Roumanie

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Saint Marin

Santa Lucia

Saint-Siège

serbe

la Suède

Suisse

Surinam

Svalbard et Jan Mayen (Norvège)

Trinité et Tobago

Turquie

Uruguay

Venezuela

Il faut dire que Lost Ark ne sera disponible que sur PC ; Il ne sortira pas sur consoles. D’autre part, en ce qui concerne les langues dans lesquelles il a été traduit, le jour du lancement Lost Ark sera disponible en anglais, Français, français et allemand à la fois dans l’interface et dans le texte et les voix. À partir de la page Assistance, vous pouvez résoudre des doutes et connaître les questions fréquemment posées auxquelles on a déjà répondu.

