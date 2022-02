Steam Deck : premiers tests de performances avec Forza Horizon 5 et plus

Steam Deck approche de sa première mondiale. Alors que Valve prépare les envois de la première vague, prévue pour le 28 février, différents médias spécialisés et créateurs de contenus reçoivent leur dernière unité d’analyse et, par conséquent, les résultats commencent à être publiés. Après avoir vu le premier unboxing officiel, l’utilisateur The Phawx a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo complète d’environ une heure dans laquelle il analyse point par point les performances du nouvel ordinateur portable en forme de console de Valve. Ce sont les résultats.

Benchmarks, démos et comparatifs : Steam Deck vise haut

La première conclusion à laquelle on peut arriver avec le Steam Deck est qu’il s’agit d’un appareil très puissant et très encombrant. Après comparaison avec une carte graphique Nvidia GeForce MX450 – une puce milieu de gamme récurrente dans les portables d’environ 1 000-1 200 euros – les résultats sont très similaires dans pratiquement tout ; dans les réglages bas, moyen et élevé.

En le comparant avec d’autres solutions portables d’autres fabricants chinois, comme les célèbres GPD Win3 et AYANEO Next —ce dernier fera beaucoup parler de lui en 2022—, on constate que dans des jeux vidéo comme Control (Remedy Entertainment) des taux de rafraîchissement nettement plus élevés sont atteints sur Steam Deck , qui varie entre 70 et 80 FPS ; 70 en Win3 et 57 FPS en AYANEO.

Steam Deck : FPS et autonomie de la batterie

De tous les jeux vidéo analysés, avec des séquences dédiées pour Steet Fighter V et Devil May Cry V (Capcom), Forza Horizon 5 (Playground Games) se démarque, qui, dans des réglages élevés, atteint un taux de rafraîchissement de 30 FPS sans à-coups ; tandis que dans les paramètres graphiques bas, il se déplace à 60 FPS sans aucun problème.

L’autonomie de la batterie dépendra du jeu vidéo utilisé et des performances de chaque titre. Le Phawx essaie de l’expliquer avec différents exemples et hypothèses. Dans la plupart des cas, l’autonomie oscillera entre 3 et 4 heures, pouvant aller jusqu’à 2 heures si nous utilisons des jeux vidéo très gourmands… ou jusqu’à 6 heures si nous voulons profiter de titres indépendants qui ne nécessitent guère de travail du GPU. D’autres tests et essais du Steam Deck, y compris des médias spécialisés, arriveront bientôt.

Steam Deck a déjà vérifié des jeux vidéo comme Deathloop, Horizon Zero Dawn ou God of War. Si vous avez réservé votre appareil, nous vous expliquons ici comment vérifier la date de livraison estimée de votre appareil.

source | Le Phawx