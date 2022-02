GTA Trilogy dépasse les attentes de vente de Take-Two : combien s’est-il vendu ?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a dépassé les attentes de vente de Take-Two Interactive. Malgré un lancement tumultueux, marqué par des problèmes, des correctifs et des mises à jour continues, la compilation de GTA III, Vice City et San Andreas remasterisés s’est écoulée à environ 10 millions d’unités depuis sa sortie en novembre dernier, peut-on apprendre du document.

Si au dernier trimestre la saga Grand Theft Auto cumulait 355 millions d’unités vendues, on sait désormais qu’il y en a 370 millions. Par conséquent, ce n’est qu’au cours de ce trimestre que la série mondiale ouverte de Rockstar Games a été expédiée à 15 millions d’exemplaires; dont on sait que 5 millions correspondent à GTA 5 (qui atteint le chiffre de 160 millions d’unités vendues).

En déduisant ces 5 millions du total de 15 millions du dernier trimestre, il y a une autre portion de 10 millions d’unités, qui correspondent toutes à Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition et aux autres épisodes de la saga.

Les problèmes de GTA Trilogy sont « un cas isolé », selon Take-Two

Malgré la qualité de la compilation développée par Grove Street Games, réputée pour avoir été mise en vente avec des résultats bien en deçà de ce que les joueurs attendaient, Take-Two qualifie ce trébuchement de cas isolé. « Nous avons eu très peu de défauts de qualité dans l’entreprise, donc chaque fois que nous avons pris du retard du point de vue de la qualité, il s’agissait d’un cas isolé et nous avons l’intention de continuer ainsi », explique Strauss Zelnick.

En parallèle, ce lundi, il a indiqué dans GamesIndustry qu’ils continueraient à appliquer des améliorations à Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition prochainement. Le jeu vidéo est disponible en format physique et numérique pour les consoles PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. En 2022, il sera également lancé sur les appareils iOS et Android.

903 millions de dollars de chiffre d’affaires : Take-Two améliore ses résultats

Au total, la firme dirigée par Strauss Zelnick a présenté ce lundi son rapport financier correspondant au troisième trimestre de l’exercice en cours (Q3/FY22), clos le 31 décembre, dont ils déclarent des revenus pour une valeur de 903,2 millions de dollars , 5 % de plus qu’à la même période il y a un an. 61% des revenus totaux proviennent de dépenses récurrentes (achats in-game, contenus supplémentaires téléchargeables et microtransactions avec de l’argent virtuel). Le 15 mars, ils publieront GTA 5 sur PS5 et Xbox Series et une version indépendante de Grand Theft Auto Online pour les nouvelles consoles Sony et Microsoft.

Pour l’avenir, Rockstar Games travaille déjà sur le prochain opus de la saga, GTA 6 (nom provisoire). Le titre est « en cours ».

