GTA 5 dépasse les 160 millions d’unités vendues et bat de nouveaux records

Grand Theft Auto V (GTA 5) a atteint le chiffre de 160 millions d’unités vendues dans le monde. Take-Two Interactive a présenté ce lundi les résultats financiers correspondant au troisième trimestre de cet exercice, celui clos le 31 décembre, avec des résultats conformes à ses prévisions financières. Il ressort surtout que GTA V a réussi à expédier 5 millions d’exemplaires supplémentaires depuis le dernier rapport, qui datait du 30 septembre ; et porte le nombre total de la série à 370 millions d’exemplaires en ajoutant toutes les livraisons.

Grand Theft Auto V, huit ans dans l’histoire

C’est le troisième trimestre consécutif que GTA V parvient à vendre 5 millions d’exemplaires en un seul trimestre ; des données qui reflètent la belle performance commerciale d’un produit sans précédent grâce à un rythme de vente persistant et incombustible. Rockstar Games rappelle dans son rapport qu’il s’agit du produit de divertissement le plus rapide ayant atteint 1 000 millions de dollars de chiffre d’affaires en magasin de toute l’histoire. À ce jour, il dépasse les 6 000 millions de dollars depuis sa création en 2013.

De la même manière, ils soulignent à leurs investisseurs qu’il s’agit du jeu le plus vendu de la dernière décennie aux États-Unis, tant en exemplaires vendus qu’en ventes. À tout cela, il faut ajouter la première de Grand Theft Auto V sur les consoles PS5 et Xbox Series, la nouvelle génération de Sony et Microsoft, respectivement, ce 15 mars prochain.

GTA Online, le grand contributeur Rockstar chaque trimestre

Et c’est justement le mode en ligne de GTA V qui a permis à Take-Two de clôturer un trimestre avec d’aussi bons résultats. Au cours du trimestre clos le 31 décembre, la maison mère nord-américaine a facturé 903,2 millions de dollars, soit 5% de plus qu’à la même période il y a un an. De ce montant, il ressort que 61 % des revenus totaux proviennent de dépenses récurrentes ; ce que nous entendons par achats dans le jeu, contenu téléchargeable supplémentaire et microtransactions avec de l’argent virtuel. Le 15 mars, une version autonome de Grand Theft Auto Online sortira également sur PS5 et Xbox Series.

Les revenus numériques représentent 88 % de la facturation totale de Take-Two au cours du dernier trimestre. En parallèle, Red Dead Redemption 2 s’est vendu à environ 43 millions d’unités, tandis que la saga NBA 2K s’élève à environ 121 millions d’exemplaires tout au long de son histoire (3 millions de plus qu’au dernier trimestre).

Rockstar Games a confirmé la semaine dernière le développement du prochain opus de la série, que l’on connait sous le nom provisoire de GTA 6. Le titre est « en cours ».

source | Rapports de Take-Two Interactive Software, Inc. (Q3/FY22) ; Présentation aux investisseurs ; conférences téléphoniques