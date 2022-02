En l’absence de GPU d’origine, Asus introduit une clé ROG Strix avec des ventilateurs rotatifs

Le manque de stock de cartes graphiques ou de GPU motive les fans de jeux sur PC depuis un certain temps, principalement en raison de la crise de l’industrie des semi-conducteurs (Sony et Microsoft y font également preuve de bonne foi avec leur PS5 et Xbox Series X|S, respectivement) , en plus du boom du minage dans le secteur des crypto-monnaies, donnant lieu à un marché spéculatif rarement vu. Quoi qu’il en soit, Asus semble avoir une idée en attendant des temps meilleurs dans la vente de graphismes, même pas pour plaisanter. À tel point qu’il a présenté le soi-disant ROG Strix TouchStone, une touche pour clavier en forme de carte graphique, comprenant trois ventilateurs… qui tournent !

Ventilateur triple fonctionnel miniature

Ainsi, cette clé au design si spécial tente d’émuler ce que serait une carte graphique de la série Asus ROG Strix avec son triple ventilateur, si courant dans ce type de conception de GPU moyen-haut de gamme. Mais le meilleur de tous est que ces trois ventilateurs fonctionnent vraiment, tournant lorsque vous faites glisser votre doigt sur sa surface et provoquant un effet des plus curieux. De plus, il contient des parties translucides, donc si le clavier intègre un éclairage RVB, ce graphique miniature imitera également les configurations d’éclairage de jeu typiques.

Et pour couronner le tout, le produit est livré dans une petite boite qui imite le packaging d’une vraie carte graphique, avec ses différentes petites boites à l’intérieur et sa matière matelassée. La clé est en alliage d’aluminium poli, intègre des logos gravés au laser et est compatible avec les commutateurs Cherry MX.

Tout cela pour 399 yuans, soit environ 55 euros à changer ; Et il semble que, malheureusement pour ceux qui aiment personnaliser leur équipement à l’extrême, ce produit très spécial n’ait été fabriqué que pour le marché chinois et qu’il ne semble pas y avoir de projet de distribution internationale.

source | Le matériel de Tom