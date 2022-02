Disco Elysium optimise ses temps de chargement sur Nintendo Switch avec des résultats incroyables

Disco Elysium sur Nintendo Switch reçoit une mise à jour qui améliore considérablement les temps de chargement. Les résultats sont surprenants à en juger par la comparaison partagée par ZA/UM. Entrer dans un intérieur ne prend que 3 secondes, pour les 23 secondes qui se sont produites jusqu’à présent.

La mise à jour Jamais Vu n’est pas exclusive à la console. Les éditions PS5, PS4 et Xbox ont également reçu des nouvelles. La société ne précise pas exactement ce qu’elle a corrigé, bien qu’elle note « plusieurs correctifs aux plantages ». Ils suggèrent également « des optimisations géantes pour charger les temps lors du changement de scène » sur d’autres plates-formes. Bien sûr, ils ne se comparent directement que sur la Nintendo Switch. Enfin, vous pouvez vous attendre à de nouvelles réalisations et trophées.

Comment était la version ?

Chez FreeGameTips, nous avons parcouru la version de Disco Elysium : The Final Cut sur Nintendo Switch. Lors des conclusions de l’analyse, nous avons déclaré que « Disco Elysium fait ses débuts sur Switch dans son incarnation la plus évoluée à ce jour ». «Il arrive énorme, avec des tonnes de prestige derrière lui qui lui ont permis de grandir et de grandir depuis sa sortie sur PC en 2019. Le titre loué de ZA / UM est exprimé en Français à l’écran et avec une formidable interprétation en anglais dans les voix ».

La mise en place du contrôle tactile et les optimisations de l’interface à l’écran portable étaient l’une de ses principales vertus. Cependant, nous avons trouvé « une certaine inexactitude dans le contrôle des personnages » et « quelques problèmes hérités » d’autres consoles.

« Il s’agit d’un jeu purement narratif, un roman qui s’étend au-delà du papier par l’interaction et l’habillage de couleurs et de formes sur un écran. Une dystopie très complexe, solide et incroyablement construite qui respire vivante et par elle-même au-delà de nous, les joueurs. Disco Elysium est construit en sculptant le meilleur bois à partir duquel les œuvres impérissables sont faites », avons-nous conclu.

Source : ZA/UM