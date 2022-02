Voici à quoi ressemble l’art officiel de la deuxième saison de Call of Duty: Warzone et Vanguard

Call of Duty: Warzone et Vanguard ne sont qu’à quelques jours d’accueillir la deuxième saison. Le nouveau cadre de contenu fera ses débuts le 14 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Bien que les données officielles n’aient pas encore été révélées, la base de données PlayStation contient déjà l’art principal.

La fuite provient du compte Twitter PlayStation Game Size, qui partage chaque mise à jour dans la base de données PS5 et PS4. Dans le tweet, il précise que la mise à jour sera volumineuse, et pointe directement vers un nouveau téléchargement dans la version US : 47,2 Go. Avec les données, nous pouvons voir l’image : une moto, deux chars et trois opérateurs inédits où se détache le visage d’une femme inconnue jusqu’à présent.

Pourquoi la deuxième saison a-t-elle été retardée ?

Au début, nous devrions déjà être plongés dans la deuxième saison. Cependant, les problèmes techniques que la bataille royale et le multijoueur traînaient depuis décembre ont conduit l’équipe à prendre la décision.

« À ce jour, nous avons publié un certain nombre de mises à jour, mais il en faut davantage », a commencé Raven Software dans sa déclaration. « Pour cette raison, nous avons décidé de déplacer le début de la saison 2 pour Warzone Pacific et Vanguard au 14 février. Nous utiliserons ce temps de développement supplémentaire pour publier des mises à jour, y compris des optimisations du gameplay, de l’équilibre (y compris des armes et de l’équipement), pour corriger la stabilité et les bugs, et pour assurer un niveau global de finition qui améliore l’expérience du joueur. »

Caldera a été un casse-tête pour les responsables. Verdansk a maintenu une stabilité qui n’a pas été atteinte jusqu’à présent sur la nouvelle carte. Il faudra attendre les prochaines dates pour voir si ces promesses se matérialisent.

Source: Taille du jeu PlayStation