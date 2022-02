Sonic The Movie 2 réunit ses protagonistes dans un nouveau clip

Les mois passent et le hérisson le plus rapide de la planète court à toute vitesse pour arriver à l’heure pour la première de Sonic The Movie 2, qui fera ses débuts sur les panneaux d’affichage internationaux à partir du 8 avril. En attendant, la promotion a déjà commencé et le compte Twitter officiel a partagé une nouvelle vidéo du film. En seulement 30 secondes, nous voyons des personnages comme le hérisson lui-même, mais aussi Knuckles, Tails ou le méchant docteur Robotnik. Vous pouvez en profiter juste en dessous de ces lignes.

Dans Sonic The Movie 2, la mascotte SEGA est accompagnée de Tails, un autre personnage classique de la saga. Alors que Sonic se détend, les pires présages se réalisent et le Dr Robotnik sème à nouveau l’affaire, cette fois avec un nouvel allié, Knuckles. Son objectif est de rechercher une émeraude qui a le potentiel de construire des civilisations… et de les détruire en un clin d’œil. De cette façon, Sonic et Tails devront se lancer dans un voyage dangereux, avec l’intention d’obtenir l’émeraude avant que les méchants ne mettent la main sale sur le puissant joyau.

Au cinéma et à la télévision

Sonic The Movie 2 répond au succès indéniable du premier film. Le personnage emblématique a eu trente ans en 2021, une date qui n’a pas pu être commémorée avec un jeu vidéo totalement inédit, bien qu’ils aient édité la version remaniée de Sonic Colors. La suite du film n’est pas non plus arrivée à temps, mais SEGA en a profité pour annoncer un accord avec Netflix pour diffuser une série animée sur la plateforme. Il s’agit de Sonic : Prime, un produit prévu pour cette année 2022.

Le film d’action réelle revient avec Jeff Fowler comme réalisateur, tandis que Pat Casey, Josh Miller et John Whittington ont été choisis pour écrire le scénario.

source | Sonic le film 2