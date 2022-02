La boutique indépendante itch.io sur les NTF : "ils sont une arnaque"

itch.io n’aime pas les jetons non fongibles, mieux connus sous le nom de NFT. Ces produits propulsés par la technologie blockchain sont devenus l’un des points d’intérêt des entreprises, qui y voient une opportunité commerciale. Dans le même temps, de nombreux joueurs ont haussé les sourcils, car certains considèrent qu’il s’agit d’une arnaque. C’est précisément l’expression utilisée par la boutique spécialisée dans les titres indépendants.

Devant l’insistance des utilisateurs sur la position d’itch.io devant les NFT, l’entreprise a publié une déclaration sans équivoque sur les réseaux sociaux pour clarifier sa vision à cet égard.

« Les NFT sont une arnaque. Si vous pensez qu’ils sont légitimement utiles pour autre chose que l’exploitation par leurs créateurs, les escroqueries financières et la destruction de la planète, nous vous demandons de réévaluer vos choix de vie. En outre, au diable les entreprises qui disent soutenir les créateurs et approuver les NFT de toute façon. Ils ne se soucient que de leur propre avantage et de la possibilité de générer de la richesse par rapport aux autres. »

Aussi f̸̗̎ú̴̩c̷̖͌ḳ̵̀ toute entreprise qui dit soutenir les créateurs et approuve également les NFT de quelque manière que ce soit. Ils ne se soucient que de leur propre profit et de l’opportunité de richesse avant tout le monde. Surtout compte tenu du discours maintenant facilement disponible concernant les problèmes des NFT. — itch.io (@itchio) 6 février 2022

Konami et Ubisoft continueront de parier sur les NFT

L’expérience de Konami avec les NFT de Castlevania s’est bien déroulée pour eux. Le succès des ventes de certains articles liés au 35e anniversaire de la saga a réaffirmé cette position : « Nous vendrons également NFT pour tenter de préserver le contenu que nos consommateurs ont adoré comme art commémoratif. » Ils ont récolté plus de 140 000 euros lors de la vente aux enchères de 14 pièces de la collection.

Ubisoft, pour sa part, a eu plus de problèmes, puisque la réponse des utilisateurs a été relativement véhémente. Dans la firme française, ils ont confiance qu’à l’avenir, ils seront en mesure d’expliquer plus adéquatement quelle est l’utilité et les avantages supposés dont profiteront les joueurs avec Ubisoft Quartz.

source | VGC