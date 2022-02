Les créateurs de Bayonetta 3 changent de stratégie et veulent créer des jeux en tant que service

PlatinumGames, le studio derrière des jeux vidéo comme Bayonetta 3, Astral Chain ou Metal Gear Rising, explore des changements dans la façon dont ils développent leurs produits. Le PDG de la société, Atsuhi Inaba, a révélé dans une interview avec Famitsu que son objectif était d’adopter les jeux en tant que service. De plus, il a reconnu que Project GG, le nouveau Hideki Kamiya, est toujours en phase de test.

« Le projet GG est encore en phase de test de diverses choses, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup à ce sujet, mais lorsqu’il s’agit de produire des jeux du futur, nous voulons nous concentrer sur la création de titres différents de ceux du passé. . J’aimerais me concentrer sur la conception de jeux qui peuvent être appréciés sur une plus longue période. » Puis il a précisé ses propos et a dit que cela ne signifierait pas qu’ils laissent de côté les productions les plus contenues.

Merci d’avoir regardé notre diffusion en direct remplie de drames SOL CRESTA ! 👏 Si vous l’avez manqué, assurez-vous de consulter les archives pour le plaisir ! – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 5 février 2022

changements du marché

« Bien sûr, nous voulons valoriser et créer des jeux petits mais brillamment conçus comme Sol Cresta, ainsi que des titres où vous pourrez profiter du processus de réalisation d’étapes bien conçues, comme dans le cas de Bayonetta », a-t-il déclaré. « Cependant, les projets que nous essayons d’esquisser pour l’avenir seront différents dans leur structure. Compte tenu de l’évolution du marché au cours des cinq dernières années environ, je pense qu’il est absolument nécessaire de le faire. Désolé d’être aussi laconique, mais c’est tout ce que je peux dire à ce stade.

Parmi les prochains jeux vidéo de PlatimunGames figure Babylon’s Fall, une production de Square Enix qui a déjà été testée via une bêta, même si son lancement est toujours prévu pour le 3 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Sol Cresta, un shot’em up des navires, sortira le 22 février sur les plateformes susmentionnées, en plus de Nintendo Switch.

