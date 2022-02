God of War sur PC reçoit des correctifs et des ajustements dans son dernier patch

God of War sur PC reçoit la mise à jour 1.0.5, désormais disponible sur Steam. Le titre Santa Monica de Sony reçoit plusieurs corrections dans certains des paramètres graphiques les plus pertinents, tels que DLSS et HDR. De plus, l’équipe introduit un nouveau mode de visée de la souris.

« Ce nouveau mode fonctionne en ignorant l’implémentation par défaut de la conversion de la souris en caméra », commentent-ils dans les notes. « Une sensibilité supplémentaire ajustée à la main peut être effectuée en modifiant les valeurs dans le fichier settings.ini du dossier d’installation. » Bien sûr, ils avertissent que lors de son utilisation, vous ne devez pas activer l’aide à la visée.

Notes complètes de God of War PC Patch 1.0.5

Corrections

Les symboles en jeu correspondront désormais au type de manette que vous avez sélectionné dans Steam.

Le réglage du paramètre de netteté DLSS sur 0 désactivera désormais correctement la fonction.

Les interactions entre le jeu et la barre des tâches fonctionneront désormais correctement en mode plein écran sans bordure.

Le son du jeu sera désormais coupé lorsque l’application est en arrière-plan.

Le TAA ne causera plus de flou lorsque l’échelle de rendu est inférieure à 100 %.

Le mode plein écran sans bordure n’aura plus d’impact sur la visibilité lors de l’utilisation de la bascule alt+tab.

L’interface affichera correctement les éléments si vous avez placé une action sur la molette de la souris.

La luminosité HDR ne sera plus affectée par le paramètre de luminosité SDR.

Nouvelles fonctions

Ajout d’une option pour minimiser en plein écran sans bordure lorsque le centre est perdu.

Ajout d’un message d’erreur lorsque le jeu ne peut pas s’ouvrir ou enregistrer dans un fichier de sauvegarde.

Mode souris de précision.

Si vous faites partie des utilisateurs qui ont été touchés par des problèmes de performances sur les cartes graphiques AMD, sachez que l’étude a déjà identifié le problème. Ils étudient actuellement des solutions qui pourraient être introduites dans de futurs correctifs.

