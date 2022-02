eFootball PES suit les traces de FIFA 22 et élimine Mason Greenwood

Mason Greenwood, l’attaquant de Manchester United âgé de 20 ans, reste libre sous caution après avoir été arrêté pour une agression sexuelle présumée contre une femme, tel que publié par Diario AS. Face à cette situation, les sociétés de jeux vidéo n’ont pas tardé à réagir. C’est d’abord EA Sports qui, à l’instar d’autres cas similaires, a annoncé qu’il le retirerait de FIFA 22. Maintenant, Konami a également rejoint et a annoncé qu’il ferait de même dans ses jeux vidéo, eFootball PES 2021 et eFootball 2022.

Dans un communiqué envoyé par Konami à Eurogamer, la société japonaise a confirmé le retrait du footballeur : « En raison des graves accusations portées contre Mason Greenwood, le joueur sera retiré de nos titres de football jusqu’à nouvel ordre », expliquent-ils. « Plus précisément dans PES 2021 sur mobile, les utilisateurs ne peuvent pas obtenir le lecteur, mais ceux qui l’ont déjà ne seront pas affectés. »

Selon l’entreprise, « Konami condamne la violence de toute nature », alors que des enquêtes policières sont menées, ils jugent inapproprié de « commenter davantage » la question. Cette affaire rappelle celle de Mendy, de Manchester City, lui aussi écarté des jeux vidéo.

Affaire Greenwood : enquêtes en cours

Les accusations contre Greenwood ont été publiées sur Instagram à travers des vidéos et des photographies, ainsi qu’une conversation à laquelle le footballeur et la femme agressée auraient participé. Tout ce matériel a été retiré des réseaux sociaux, puisque le plaignant a été exposé, contrairement à ce qui est établi par la loi en vigueur. Manchester United, de son côté, a annoncé la suspension de son joueur.

eFootball 2022 est le pari de Konami pour l’avenir de ses simulations de football, bien que le lancement du titre ait clairement indiqué qu’ils ont beaucoup de travail devant eux. La société japonaise a proposé un produit gratuit pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC, mais après l’échec de la première, ils continuent de travailler sur les mises à jour nécessaires qui leur permettent de s’affronter en tête-à-tête. avec la concurrence. Pour l’instant, la promesse est qu’ils continueront à y travailler.

source | Eurogamer