Doctor Strange 2 : de nouveaux arts avec les deux variantes de Strange, Scarlet Witch et le minotaure

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film UCM à sortir en salles, découvre peu à peu les détails d’une intrigue qui promet de bouleverser l’UCM. Tant et si bien, et après avoir profité d’une première bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes, un nouvel art promotionnel arrive maintenant pour plusieurs des personnages qui apparaîtront dans le nouveau Sam Raimi, des affiches qui se concentrent sur Doctor Strange et ses variantes, dans ajout Jetez un nouveau regard sur Scarlet Witch, Master Mordo et le minotaure extraterrestre Rintrah.

La folie multiverselle de Doctor Strange

C’est ainsi que le portail Screen Rant le recueille à travers une fuite de merchandising de la suite de Doctor Strange, partageant jusqu’à six affiches d’art promotionnelles du film, dont deux variantes du sorcier Marvel. A tel point que l’on peut voir deux affiches consacrées à Doctor Strange et ses deux variantes, l’une au ton nettement sombre (peut-être celle de What If…?) et l’autre en tant que Defender Strange, un personnage déjà vu dans Marvel Comics.

D’autre part, nous avons de nouveaux aperçus de Wanda en tant que Scarlet Witch après WandaVision, un personnage qui jouera apparemment un rôle clé dans l’intrigue, aux côtés de Maître Mordo et du minotaure extraterrestre Rintrah, dont la présence a déjà été confirmée lors de précédentes fuites.

Rappelons que Doctor Strange in the Multiverse of Madness continue avec les événements de Spider-Man : No Way Home et l’ouverture du multivers ; Comment la crise multiverselle imminente affectera-t-elle le MCU ? Sera-t-il une porte d’entrée pour de nombreux autres personnages ? Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | ScreenRant