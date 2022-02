Star Wars : Obi-Wan Kenobi vise mai, selon un manager

Ce n’est pas la première ni ce ne sera la dernière fois qu’un dirigeant commet un dérapage sur les réseaux sociaux. Brandon San Giovanni, l’un des responsables de Disney +, a publié sur son compte Twitter personnel que la première de Star Wars : Obi-Wan Kenobi aura lieu en mai prochain. Peu de temps après, le tweet a été supprimé, même si, comme cela arrive généralement dans ces cas, il était déjà trop tard : la capture a été divulguée sur tout le réseau.

Certains pointent vers la confusion, puisque ce même jour une nouvelle série de bandes dessinées Marvel mettant en vedette le Maître Jedi a été annoncée. Il s’agit de Star Wars : Obi-Wan, également prévu pour le mois de mai. En tout cas, dans le tweet il fait référence aux débuts sur Disney+. Puisque les bandes dessinées ne sortent pas sur une plate-forme de télévision, la clôture se resserre.

Le tweet supprimé. Capture : IGN

THR confirme les rumeurs

Le Hollywood Reporter valide la date de mai et confirme que des sources de ce média ont confirmé que Star Wars : Obi-Wan Kenobi sortira dans cette première fenêtre. Pour le moment, Lucasfilm reste concentré sur Le The Book Of Boba Fett et n’a fourni aucune information supplémentaire sur cette série. Sans surprise, la bande-annonce est difficile à obtenir : l’année dernière, un petit aperçu a été montré avec des déclarations d’Ewan McGregor, le même acteur qui a joué Kenobi dans les préquelles.

Dix ans après les événements de Star Wars Episode III : La Revanche des Sith, l’Ordre Jedi s’est effondré et seuls quelques membres restent en vie, bien que cachés de l’Empire Galactique. L’empereur Palpatine et son bras droit, Lord Dark Vador, gouvernent le destin de la galaxie d’une main de fer. Pendant ce temps, un jeune Luke Skywalker vit dans la ferme familiale, gardé dans l’ombre par le vieux Ben Kenobi.

source | IGN