Star Wars : Andor aura une deuxième saison

De Lucasfilm, ils n’ont pas officiellement confirmé s’il y aura ou non une deuxième saison de Star Wars: Andor, une série qui fonctionnera comme une intrigue préquelle à Rogue One et qui mettra à nouveau en vedette Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor. Stellan Skarsgård, l’une des grandes stars de la série, s’est mis en quatre et a confirmé qu’il y aura une deuxième saison. Selon l’acteur, le tournage est prévu pour l’automne prochain.

Nous avons commencé à enregistrer [Dune: Parte 2] en juillet. Et puis à l’automne, c’est l’heure de la deuxième saison de Star Wars : Andor », a révélé l’acteur dans une interview avec le médium suédois Dagens Nyheter. A propos de la date de sortie n’a pas été en mesure de préciser quoi que ce soit, mais la première saison n’a toujours pas de date précise. « Je ne sais pas quand ça va commencer à diffuser. Il faudra du temps pour qu’il n’y ait pas trop de temps entre la première et la deuxième saison. »

Stellan Skarsgard.

Prochaine série Star Wars

Star Wars: Andor fera ses débuts en 2022, mais pour l’instant, Lucasfilm n’a pas finalisé de date précise. On ne sait pas non plus exactement quand arrivera Obi-Wan Kenobi, l’un des produits les plus attendus par les fans de la saga galactique. A défaut d’épisode pour Le The Book Of Boba Fett pour clôturer la saison (ou la série, on ne sait pas s’il y en aura un deuxième), la suite est la deuxième saison de The Bad Shipment, qui arrivera sur Disney + au printemps.

Il y a beaucoup de rumeurs sur l’avenir de Star Wars à la télévision, bien qu’il y ait plusieurs projets confirmés : Ahsoka, le deuxième spin-off de The Mandalorian, sera diffusé après la troisième saison de la série principale. Pendant ce temps, The Acolyte est la première fiction d’action réelle se déroulant dans la Haute République. Cette nouvelle ère se déroule des siècles avant les événements relatés dans les films.

