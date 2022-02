Dying Light 2 et l’absence de 60 FPS sur Xbox Series S : « Le GPU nous freine »

Cela ne fait que quelques jours que Dying Light 2 : Stay Human est sorti, mais certains joueurs se plaignent de certains problèmes qu’ils ont rencontrés en jouant. Un utilisateur de Twitter a commenté sur ce réseau social que lui et son partenaire souffraient de vertiges en raison de l’effet de flou de mouvement et de l’absence de sélecteur FOV. Contrairement à la Xbox Series X, la version Series S ne dépasse pas 60 ips. En réponse à ce tweet, le designer Tymon Smektala a assuré que le GPU de la machine leur compliquait la tâche.

Le premier objectif est de régler les problèmes du mode coopératif, selon Smektala lui-même dans son message. Ensuite, ils résoudront le problème des vertiges, donc l’intention est d’améliorer cet aspect dans le prochain patch : « FOV + Motion Blur sera étudié pour le prochain », a-t-il souligné. Concernant le framerate de la Xbox Series S, la création soutient qu’elle enquête sur le problème, mais que « le GPU » « les retient ».

Nous réglons d’abord les problèmes de coopération, la demande a brisé les égouts Sony/Microsoft/Epic. Le mal des transports sera traité dans le premier patch à venir. Fov + flou de bougé sera envisagé pour le prochain. 30fps sur la série S seront examinés, mais le GPU des consoles nous retient. — Tymon Smektała (@smektalaTM) 5 février 2022

Lancement réussi sur Steam

Les chiffres initiaux pour Dying Light 2 sur Steam ont été beaucoup plus élevés que le premier versement. Le jeu vidéo développé par Techland a réussi à atteindre un pic de 245 553 joueurs simultanés, ce qui signifie qu’il a multiplié par cinq la première du jeu original, qui dépassait à l’époque les 45 000 utilisateurs simultanés.

Dying Light 2 : Stay Human est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. La version Nintendo Switch est toujours en préparation, et bien qu’il s’agisse d’une édition cloud, elle doit encore être développée. N’oubliez pas que tous les éléments de texte et d’interface doivent être optimisés pour l’écran portable de la console.

source | Boulon de jeu