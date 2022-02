Tom Holland veut continuer à travailler avec Charlie Cox sur Spider-Man et Daredevil ensemble

Tom Holland, l’acteur bien connu qui a incarné Spider-Man dans l’UCM ces dernières années et dont l’avenir au cinéma semble plus qu’assuré après les événements de Spider-Man : No Way Home (et les propos des responsables de Sony Pictures et Marvel Studios), a admis dans une récente interview qu’il serait ravi de continuer à travailler aux côtés de Charlie Cox sur de futurs projets mettant en scène Spider-Man et Daredevil ensemble. C’est ce qu’a révélé l’acteur britannique à The Hollywood Reporter.

super-héros de la rue

Et c’est que l’une des nombreuses surprises de Spider-Man : No Way Home au niveau des camées ou de l’apparition de personnages (et de leurs interprètes) d’autres franchises était la présence supposée de Charlie Cox de la série Netflix Daredevil dans le rôle de Matt Murdock, tout cela à travers une scène amusante dans laquelle Marvel Studios récupère l’un des personnages et acteurs les plus aimés de la série Marvel sur la plateforme de streaming. Et Tom Holland en était ravi.

« Travailler avec Charlie était très excitant. Je suis un grand fan de la série Daredevil et je pense que Charlie est un grand acteur. Il a fait un travail formidable avec son personnage, et même s’il s’agit d’une petite apparition, il anticipe évidemment l’avenir de ce qui pourrait être. Cette scène était vraiment un excellent travail de performance », déclare Holland.

« Nous avons répété la scène ensemble, assis à table. C’était génial. C’était un peu comme un cours de théâtre parce que je travaillais avec quelqu’un que j’admire tellement et Charlie était hilarant. C’était génial de le voir revenir en tant que personnage dont je suis vraiment fan. J’ai hâte que Spider-Man et Daredevil s’associent à nouveau », conclut l’acteur, pointant un éventuel croisement entre les deux dans de futurs projets, comme cela s’est produit dans les comics à d’innombrables reprises.

Et bien que la présence de Charlie Cox en tant que Daredevil dans un projet spécifique de Marvel Studios n’ait pas encore été confirmée, Kevin Feige lui-même a annoncé il n’y a pas longtemps qu’ils avaient l’acteur pour continuer à être le diable de Hell’s Kitchen dans l’UCM.

source | Le journaliste hollywoodien