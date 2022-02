Les créateurs de Dynasty Warriors veulent en faire un musée Star Wars

Akihiro Suzuki, producteur de Dynasty Warriors, aimerait expérimenter la saga Star Wars dans le genre musou. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview accordée à JP Games, où il a également précisé que cette envie était tout à fait personnelle. Dans le même temps, le producteur a souligné que l’intention d’Omega Force est que les prochains épisodes de musuo soient plus immersifs dans les machines de nouvelle génération, c’est-à-dire PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

« Au sein de l’équipe de développement, différentes adresses IP et différents emplois ont été mis en avant », a-t-il expliqué. « Ce n’est que ma propre opinion, mais mon souhait personnel serait un crossover Star Wars. » Le producteur a également indiqué vouloir faire un pas en avant avec la saga Dynasty Warrior pour la nouvelle génération de consoles.

« J’aimerais pouvoir augmenter le sentiment d’immersion dans le champ de bataille grâce à des représentations plus réalistes, notamment à travers la représentation visuelle et le mouvement individuel (IA) de chaque soldat. De plus, si nous pouvions avoir plusieurs personnes jouant en ligne en même temps, ce serait très amusant.

Star Wars dans les jeux vidéo, un futur plein de produits

En avril, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker arrivera enfin sur le marché, un titre qui passera en revue les neuf principaux films de la saga créée par George Lucas. Pourtant, la galaxie lointaine, très lointaine continuera de s’étendre à l’avenir. En plus de Star Wars Hunters, un free-to-play de type arène pour Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android, Electronic Arts prépare la suite de Jedi : Fallen Order.

Respawn est également plongé dans le développement d’un FPS et d’un jeu vidéo de stratégie. Pendant ce temps, les créateurs de The Division 2, Massive Entertainment, préparent un produit open world dont on sait peu de choses. Les Game Awards 2021 ont été l’occasion de découvrir un projet précédemment divulgué, Star Wars: Eclipse, de Quantic Dream. C’est le premier jeu vidéo se déroulant dans la Haute République.

source | JP Games (via VGC)