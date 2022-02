Ghostwire : Tokyo, arrivera-t-il sur Xbox dans le futur ?

Ghostwire : Tokyo est l’une des grosses sorties de ce premier trimestre sur PS5 et PC. Tango Gameworks, le studio de Shinji Mikami, appartient à Bethesda Games Studios, mais au début de sa production, le rachat de ZeniMax Media – sa maison mère – par Microsoft n’avait pas encore été officialisé, si bien que des œuvres telles que Deathloop (Arcane) et Ghostwire Tokyo, tous deux de Bethesda, respectent leur accord d’exclusivité temporaire avec la console Sony. Maintenant, cet accord est temporaire. Ghostwire : Tokyo arrive-t-il bientôt sur Xbox ? On passe en revue toutes les informations officielles pour le moment.

Combien de temps durera l’exclusivité de Ghostwire : Tokyo sur PS5 ?

Ghostwire : Tokyo sera mis en vente sur PS5 et PC ce 25 mars au format physique et numérique. Si nous nous en tenons à l’une des vidéos promotionnelles PS5 avant sa première, Ghostwire Tokyo a un accord d’exclusivité sur les consoles PlayStation pendant douze mois (un an). Exactement le même état que Deathloop. Dans les deux cas, à moins que cet accord n’ait subi des variations ou une extension (comme cela s’est produit avec Final Fantasy VII Remake), jusqu’en mars 2023 prochain, nous ne verrons pas Ghostwire Tokyo sur d’autres plateformes. Ainsi, Ghostwire Tokyo ne pourra pas se lancer sur Xbox avant le 25 mars 2023.

Que dit Shinji Mikami lorsqu’on l’interroge sur Ghostwire : Tokyo sur Xbox ?

Interrogé à ce sujet, le dirigeant du studio japonais et producteur exécutif de Ghostwire : Tokyo a une réponse claire. « J’aurai probablement quelque chose pour Xbox » à l’avenir, concernant Ghostwire Tokyo. Il est entendu qu’en raison d’accords de confidentialité avec Sony, l’accord l’empêche d’entrer dans plus de détails, mais il est laissé entendre qu’une fois l’exclusivité terminée, Microsoft ne manquera pas l’occasion d’apporter à la fois ceci et Deathloop à l’écosystème Xbox, car ils n’arrêtez pas d’être les titres de l’équipe Xbox Game Studios.

Ghostwire : Tokyo a déjà une date de sortie sur PS5 et PC

Ghostwire : Tokyo sera mis en vente le 25 mars sur PS5 et PC en exclusivité temporaire sur les consoles PlayStation. Une fois cette exclusivité temporaire terminée, elle sera également disponible sur d’autres plateformes.

