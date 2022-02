GTA 5 sur PS5 et Xbox Series : tout ce qu’il faut savoir sur la version next-gen

Grand Theft Auto V (GTA 5) fera le saut vers les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft en mars. Après avoir vendu plus de 155 millions d’unités dans le monde depuis sa première en septembre 2013, ce qui est déjà l’un des jeux vidéo les plus réussis de tous les temps étendra son statut de légende du secteur avec son saut vers la nouvelle génération de consoles, PS5 et Xbox Series, à travers une édition renouvelée, améliorée et adaptée aux temps actuels. On vous dit tout sur GTA 5 pour PS5 et Xbox Series.

Date de sortie : quand GTA 5 sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series

Grand Theft Auto V et GTA Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S seront disponibles ce 15 mars au format numérique. Nous ne savons pas s’il y aura bientôt une réédition au format physique, comme cela s’est produit il y a des mois avec Granf Theft Auto – The Trilogy : The Definitive Edition.

Quelles améliorations GTA 5 intégrera-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Les utilisateurs de PS5 et Xbox Series X|S qui se procureront GTA 5 et GTA Online – qui auront une version autonome pour ceux qui veulent juste s’immerger dans le multijoueur en ligne – sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pourront profiter le jeu avec de nouveaux modes graphiques, où la résolution jusqu’à 4K se démarque, jusqu’à 60 images par seconde, des améliorations des textures et de la distance de dessin, des options HDR et de ray tracing. D’autre part, d’autres avancées techniques telles que des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif et un retour haptique avancé sont également ajoutées ; ce dernier sur PS5.

Nouveaux modes graphiques : résolution jusqu’à 4K.

Jusqu’à 60 images par seconde.

Textures et distance de dessin améliorées.

Options HDR et Ray Tracing.

Avancées techniques : temps de chargement plus rapides

Audio 3D immersif et retour haptique avancé (PS5)

Sera-t-il possible de transférer la progression de GTA 5 et GTA Online de PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series ?

et, les joueurs qui possèdent GTA 5 et GTA Online pour PS5 et Xbox Series et qui souhaitent poursuivre leurs aventures dans la prochaine génération issue de PS4 ou Xbox One, soit en mode histoire, soit avec leurs personnages et la progression de GTA Online, ils seront capable de le faire totalement gratuitement avec un transfert unique. Cette migration ne peut être effectuée qu’une seule fois.

Pourrez-vous jouer gratuitement à GTA Online sur PS5 et Xbox Series ?

Les joueurs PS5 pourront accéder à la version autonome de GTA Online entièrement gratuitement pendant les trois premiers mois (de mars à juin). Les utilisateurs de Xbox Series ne seront pas éligibles pour cette promotion.

Prix, combien coûteront GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series ?

Le prix de GTA 5 et GTA Online dans sa version indépendante pour PS5 et Xbox Series est actuellement inconnu. Rockstar Games n’a pas révélé combien il en coûtera pour passer à la prochaine génération, combien coûtera la version autonome de GTA Online ou combien les joueurs PS5 devront payer une fois la promotion de trois mois terminée.

