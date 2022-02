Top 100 des jeux les plus vendus au Japon en 2021 : 75 proviennent de Nintendo Switch

Nintendo vit au Japon l’une des périodes de plus grande domination dans la mémoire depuis que les données de vente sont enregistrées. Si tout au long de 2021, il a été annoncé qu’à plus d’une occasion, 40 des 40 jeux les plus vendus de la semaine provenaient de Nintendo Switch, nous connaissons maintenant de Famitsu les 100 jeux vidéo les plus vendus de l’année écoulée dans le pays du soleil levant. Une année remarquable au niveau des ventes de logiciels, avec un total de trois titres à plus d’un million d’unités vendues, mais surtout elle livre un fait surprenant : 75 des 100 jeux les plus vendus correspondent à la Nintendo Switch.

A tel point que le Top-10 ne comporte que des titres issus de la console Joy-Con, exemple symptomatique non seulement de la domination de la firme de Shuntaro Furukawa aujourd’hui, mais aussi du manque de logiciels attractifs pour les utilisateurs de la part de PlayStation, qui a traditionnellement comptait trois grands bastions dans ses rangs : Persona, Dragon Quest (à de nombreuses reprises exclusif ou temporaire exclusif) et Monster Hunter (à l’époque glorieuse de la PS2 et de la PSP).

Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban !, le jeu de train qui fait fureur au Japon.

Monster, Hunter, Pokémon et Momotaro Dentetsu, les leaders du Japon

Monster Hunter Rise, Pokémon Brillant Diamant/Perle Brillante et Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! étaient les trois jeux vidéo les plus vendus de l’année. À ceux-ci, il faut ajouter Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Ring Fit Adventure, Mario art 8 Deluxe, Minecraft (Nintendo Switch), Animal Crossing: New Horizons, Mario Party Superstars et Super Smash Bros. Ultimate. Comme vous pouvez le constater, la grande majorité n’est pas sortie en 2021, donc Nintendo veille à ce que son catalogue reste au top, peu importe le temps qui passe.

Au total, Nintendo Switch a vendu plus de 23,5 millions de consoles rien qu’au Japon, tandis que la PS4 a vendu 7,8 millions d’unités au cours de sa vie. La PS5, quant à elle, cumule 1,3 million d’unités vendues depuis son lancement.

un. [NSW] Monster Hunter Rise – 2 350 693 / NOUVEAU (2021)

deux. [NSW] Pokemon Brillant Diamant / Perle Scintillante – 2 313 115 / NOUVEAU (2021)

3. [NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! – 1 266 477 / 2 499 500

Quatre. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 971 418 / NOUVEAU (2021)

5. [NSW] Ring Fit Aventure – 904 685 / 2 991 690

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 815 174 / 4 272 357

sept. [NSW] Minecraft – 708 670 / 2 411 591

8. [NSW] Animal Crossing : Nouveaux Horizons – 704 134 / 7 082 237

9. [NSW] Mario Party Superstars – 628 538 / NOUVEAU (2021)

dix. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 610 964 / 4 624 138

Onze. [NSW] Pokémon Épée/Bouclier – 381 848 / 4 262 438

12. [NSW] Clubhouse Games : 51 classiques mondiaux – 352 133 / 871 782

13. [NSW] Histoire des saisons: Pionniers d’Olive Town – 318 331 / NOUVEAU (2021)

14. [NSW] Nouveau Pokémon Snap – 312 931 / NOUVEAU (2021)

quinze. [NSW] Super Mario Party – 306 590 / 2 036 386

16. [NSW] Splatoon 2 – 305 016 / 3 993 405

17. [NSW] Zelda : Skyward Sword HD – 278 747 / NOUVEAU (2021)

18. [NSW] Miitopia – 274 912 / NOUVEAU (2021)

19. [NSW] Garage Game Builder – 274 221 / NOUVEAU (2021)

vingt. [NSW] Monster Hunter Stories 2 – 242 876 / NOUVEAU (2021)

vingt-et-un. [NSW] eBaseball Professional Yakyuu Spirits 2021 : Grand Chelem – 223 833 / NOUVEAU (2021)

22. [PS4] Tales of Arise – 220 122 / NOUVEAU (2021)

23. [PS4] Resident Evil Village – 206 312 / NOUVEAU (2021)

24. [NSW] Crayon Shin-chan : Ora à Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 199 646 / NOUVEAU (2021)

25. [NSW] Mario Golf : Super Rush – 198 426 / NOUVEAU (2021)

26. [NSW] Shin Megami Tensei V – 192 518 / NOUVEAU (2021)

27. [NSW] WarioWare : rassemblez-vous ! – 187 423 / NOUVEAU (2021)

28. [NSW] Zelda : Souffle de la nature – 181 037 / 1 909 074

29. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… – 175 792 / NOUVEAU (2021)

30. [PS4] Jugement perdu – ​​163 607 / NOUVEAU (2021)

31. [NSW] Big Brain Academy : Cerveau contre. Cerveau – 155 023 / NOUVEAU (2021)

32. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Les chroniques d’Hinokami – 150 056 / NOUVEAU (2021)

33. [NSW] Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe – 145 871 / 1 129 729

3. 4. [NSW] Bravely Default II – 144 614 / NOUVEAU (2021)

35. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel : L’aube du Battle Royale !! – 142 161 / NOUVEAU (2021)

36. [NSW] Rune Factory 5 – 140 391 / NOUVEAU (2021)

37. [NSW] Metroid Dread – 140 330 / NOUVEAU (2021)

38. [NSW] Super Mario Maker 2 – 139 980 / 1 174 861

39. [NSW] Pikmin 3 Deluxe – 139 146 / 601 952

40. [NSW] Boxe fitness 2 – 134 919 / 167 714

41. [NSW] Dragon Quest XI S (version nouveau prix) – 132 247 / 165 686

42. [NSW] Humain : Tomber à plat – 126 373 / 213 813

43. [NSW] Super Mario Odyssée – 125 450 / 2 301 495

44. [NSW] Super Mario 3D All-Stars – 119 330 / 611 950

Quatre cinq. [NSW] Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun ! – 116 296 / 670 856

46. [NSW] Esprits de pêche : Version Nintendo Switch – 113 231 / 657 698

47. [NSW] Super Robot Wars 30 – 96 094 / NOUVEAU (2021)

48. [NSW] Petits cauchemars II – 95 018 / NOUVEAU (2021)

49. [NSW] Tsukihime: Un morceau de lune de verre bleu – 94 462 / NOUVEAU (2021)

cinquante. [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + Un nouvel ensemble Power Awakens – 92 054 / NOUVEAU (2021)

51. [PS4] Guerriers samouraïs 5 – 91 348 / NOUVEAU (2021)

52. [NSW] Manoir de Luigi 3 – 90 346 / 815 317

53. [PS4] Tsukihime: Un morceau de lune de verre bleu – 85 877 / NOUVEAU (2021)

54. [NS4] Les Battle Cats s’unissent ! – 85 395 / 101 998

55. [NSW] Kirby Star Alliés – 84 278 / 948 200

56. [NSW] Guerriers samouraïs 5 – 82 104 / NOUVEAU (2021)

57. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 80 397 / 136 803

58. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity – 80 007 / 384 970

59. [PS4] Super Robot Wars 30 – 78 531 / NOUVEAU (2021)

60. [NSW] Sakuna : Du riz et de la ruine – 77 418 / 162 232

61. [PS5] Resident Evil Village – 74 644 / NOUVEAU (2021)

62. [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition – 73 996 / 150 780

63. [NSW] eBaseball Puissant Pro Yakyuu 2020 – 67 977 / 337 625

64. [PS5] Tales of Arise – 65 292 / NOUVEAU (2021)

65. [NSW] Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch – 64 249 / 407 990

66. [PS4] Jugement (nouvelle édition de prix) – 63 650 / NOUVEAU (2021)

67. [PS4] La légende des héros : Kuro no Kiseki – 62 640 / NOUVEAU (2021)

68. [PS4] Far Cry 6 – 57 283 / NOUVEAU (2021)

69. [NSW] Collection Super Bomberman R Smile – 57 189 / 184 645

70. [PS4] Call of Duty: Vanguard – 55 708 / NOUVEAU (2021)

71. [NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – 55 321 / 417 860

72. [NSW] Apex Legends – 54 816 / NOUVEAU (2021)

73. [NSW] Pokémon Épée/Bouclier + Passe d’extension – 54 178 / 202 476

74. [PS4] FIFA 22 – 54 074 / NOUVEAU (2021)

75. [NSW] FIFA 22 Legacy Edition – 51 764 / NOUVEAU (2021)

76. [NSW] Entraîneur familial – 50 264 / 70 503

77. [NSW] Taiko No Tatsujin : Pack aventure rythmique – 48 221 / 100 842

78. [NSW] Fortnite Minty Legends Pack – 47 799 / NOUVEAU (2021)

79. [NSW] Densha de Go ! Ligne Hashiro Yamanote – 45 331 / NOUVEAU (2021)

80. [PS4] Grand Theft Auto V (version à bas prix) – 45 279 / 135 875

81. [NSW] Mario Kart Live : Circuit à domicile – 44 204 / 170 954

82. [NSW] Extension Splatoon 2 + Octo – 44 127 / NOUVEAU (2021)

83. [PS5] Jugement perdu – ​​42 743 / NOUVEAU (2021)

84. [NSW] Paper Mario: Le roi de l’origami – 42 389 / 337 086

85. [PS4] Champ de bataille 2042 – 40 707 / NOUVEAU (2021)

86. [PS4] Dragon Quest XI S – 40 003 / 84 714

87. [NSW] Power Pro Kun Pocket R – 39 383 / NOUVEAU (2021)

88. [PS4] Nexus écarlate – 38 916 / NOUVEAU (2021)

89. [NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition – 37 425 / NOUVEAU (2021)

90. [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water – 37 274 / NOUVEAU (2021)

91. [NSW] Étalon Derby – 36 702 / NOUVEAU (2021)

92. [NSW] Disney Magical World 2 : édition enchantée – 36 352 / NOUVEAU (2021)

93. [PS4] Biomutant – 35 948 / NOUVEAU (2021)

94. [NSW] Édition Legacy de FIFA 21 – 35 414 / 75 550

95. [PS4] Petits cauchemars II – 35 271 / NOUVEAU (2021)

96. [PS4] Collection de démarrage Minecraft – 34 389 / 78 324

97. [NSW] Décadence Danganronpa – 34 229 / NOUVEAU (2021)

98. [NSW] Moshikashite ? Obake no Shatekiya pour Nintendo Switch – 34 089 / NOUVEAU (2021)

99. [PS5] Spider-Man de Marvel : Miles Morales – 34 016 / 66 238

100. [PS5] Final Fantasy VII Remake Intergrade – 34 012 / NOUVEAU (2021)

source | Famitsu ; via Nintendo Tout