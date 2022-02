Hogwarts Legacy : votre artbook a déjà une date de sortie, coïncidera-t-il avec le jeu ?

Le livre d’art The Art and Making of Hogwarts Legacy d’Insight Edition sortira le 6 septembre 2022. Il s’agit d’un livre officiel écrit par Jody Revenson, qui a déjà écrit Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Movie. dans lequel nous en apprendrons davantage sur le développement du titre Action RPG très attendu d’Avalanche Software, Hogwarts Legacy.

Bien que Warner Bros. et Portkkey Games, l’éditeur de jeux vidéo Harry Potter, placent la première de Hogwarts Legacy pour 2022, il n’y a toujours pas de date de sortie officielle et nous n’avons pas vu le titre en mouvement. Les fans se demandent maintenant si ce livre prévu pour septembre sera lancé stratégiquement à cette date, coïncidant potentiellement avec les débuts du jeu sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Différentes sources non confirmées par Warner Media parlent d’un possible report à 2023.

Suicide Squad : Kill the Justice League, reporté à 2023 ? Hogwarts Legacy et Gotham Knights, en 2022

L’insistance de WarnerMedia dans les déclarations officielles et dans les propos de son PDG, Jason Kilar, est que Gotham Knights et Hogwarts Legacy sortiront en 2022. Ce qui n’est pas si clair, c’est que Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau Rocksteady (Batman : Arkham), pourrait arriver à temps pour cette année. Des sources journalistiques telles que Bloomberg indiquent un report du jeu vidéo multijoueur tant attendu à l’année 2023. Si tel est le cas, les espoirs que Hogwarts Legacy arrive enfin en 2022 augmentent. Bientôt nous laisserons des doutes.

Hogwarts Legacy et Gotham Knights arriveront sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC en 2022. Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau Rocksteady, n’est pas mentionné dans le dernier document financier de Warner Media ; ni pour 2022 ni pour plus tard, ce qui augmente la possibilité d’un report à plus tard.

Cela peut vous intéresser :

source | VGC