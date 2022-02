Lost Ark : date, prix, éditions et heures de préchargement, à quelle heure peut-on jouer ?

Lost Ark est sur le point d’atterrir en Occident. Ce MMORPG fantastique avec une vue isométrique 2.5D est la dernière tentative d’Amazon Games pour établir son nom dans l’industrie. Après des tentatives comme New World, dans ce cas, nous parlons d’un travail parfaitement consolidé en Corée du Sud, où il a été un succès surprenant. Désormais, sa sortie en Europe et en Amérique ouvre un nouveau champ des possibles, de nouvelles vagues de joueurs et, qui sait, peut-être la découverte d’un nouveau phénomène multijoueur sur PC. Nous vous disons quand il sort, à quelle heure on peut commencer à jouer et son prix.

Date : quand Lost Ark sort-il en Europe et en Amérique ?

Lost Ark sera mis en vente ce 11 février 2022 sur PC (Steam). Le jeu est gratuit (gratuit avec microtransactions); cependant, selon l’édition que nous choisissons, le prix du jeu change. En achetant le soi-disant pack fondateur des nouveautés de Smilegate avant sa sortie, nous aurons trois jours d’accès anticipé : nous pourrons commencer à jouer le 8 février.

À quelle heure Lost Ark sera-t-il jouable ? Temps de jeu et préchargements.

L’accès anticipé ou accès anticipé de Lost Ark commence ce 8 février 2022 à 18h00 (CET), heure péninsulaire en Espagne. Six heures de l’après-midi dans la péninsule et les îles Baléares ; cinq heures de l’après-midi ce mardi dans les îles Carania. A 11h00 à Mexico.

Les préchargements de Lost Ark débuteront ce lundi 7 février à partir de 18h00 (CET). De cette façon, à partir de ce lundi, vous pouvez télécharger et installer le jeu afin que le mardi 8 février, nous puissions commencer à jouer à la même heure, 18h00 (CET).

Prix ​​et éditions : combien coûte Lost Ark ? Combien y a-t-il de versions ?

Il existe actuellement quatre versions différentes du Lost Ark Founder’s Pack, avec des prix allant de 14,99 euros pour les plus basiques jusqu’à 99,99 euros ; pour ceux qui veulent l’expérience la plus complète et la plus avancée. On insiste : le jeu est gratuit, free-to-play, ces versions incluent du contenu téléchargeable, des skins et des avantages en tout genre, ajoutés aux trois jours d’accès anticipé.

Lost Ark Bronze Founder’s Pack à 14,99 euros. Vous pouvez l’acheter ici.

Lost Ark Silver Founder’s Pack pour 14,99 euros. Vous pouvez l’acheter ici.

Lost Ark Gold Founder’s Pack à 14,99 euros. Vous pouvez l’acheter ici.

Lost Ark Platinum Founder’s Pack à 14,99 euros. Vous pouvez l’acheter ici.

Chacune de ces quatre versions comprend trois jours d’accès anticipé et 30 jours d’avantages Crystalline Aura. Vous pouvez vérifier dans les liens quelle version vous intéresse le plus.

Lost Ark sera-t-il traduit en Français ?

et, Lost Ark arrivera avec la traduction de l’interface, des voix et des sous-titres dans des langues telles que l’anglais, le français, l’allemand et l’Français d’Espagne.

