GTA Online pour PS5 et Xbox Series, sera-t-il gratuit ? Est-ce que PS Plus et Xbox GOLD seront nécessaires ?

Le présent et l’avenir de la saga Grand Theft Auto deviennent plus clairs. Rockstar Games a confirmé non seulement que GTA 6 est déjà en développement, mais aussi que ce mois de mars, les joueurs PS5 et Xbox Series verront le lancement de GTA V et GTA Online avec une multitude d’améliorations qui tireront parti de la nouvelle génération de consoles. Au cours de ce week-end, des doutes sont apparus sur ce dernier. Sera libre? Quel sera son prix ? Aurons-nous besoin d’un compte actif sur PS Plus et Xbox Live Gold ? Nous répondons à toutes vos questions.

GTA Online sur PS5 et Xbox Series : date et comment y jouer gratuitement

GTA Online aura une version autonome pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Sa date de sortie est le 15 mars, tout comme Grand Theft Auto V next gen, et il sera disponible gratuitement pendant les trois premiers mois pour les joueurs PS5. Ainsi, du 15 mars à juin (jour exact à déterminer), tous les utilisateurs de PS5 pourront télécharger gratuitement GTA Online dans sa version nouvelle génération.

Rockstar Games n’a pas confirmé le prix de la version indépendante de GTA Online pour Xbox Series X|S ; Le prix qu’il aura sur PS5 n’est pas non plus une fois la promotion initiale de trois mois terminée.

PS Plus et Xbox Live GOLD seront-ils nécessaires pour jouer à GTA Online sur PS5 et Xbox Series ?

Actuellement, étant donné que GTA 5 n’est pas gratuit, tous les joueurs PS4 et Xbox One doivent payer PS Plus ou Xbox Live GOLD pour participer au multijoueur en ligne de GTa Online. Sauf indication contraire de Sony, Microsoft ou Rockstar Games, la réponse est oui : un compte PS Plus et Xbox Live GOLD actif est nécessaire pour jouer à GTA Online.

Puis-je transférer ma progression GTA Online de PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series

et, Rockstar a confirmé que les joueurs PS4 et Xbox One qui souhaitent reporter leur progression d’une génération à l’autre pourront le faire une fois (irréversible). Les utilisateurs pourront transférer « à la fois leur progression en mode histoire GTA 5 et leurs personnages actuels et leur progression dans GTA Online vers PS5 et Xbox Series X|S, avec une seule migration au lancement », expliquent-ils.

Cette version nouvelle génération de GTA 5 et GTA Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S comprendra de nouveaux modes graphiques avec une résolution allant jusqu’à 4K, jusqu’à 60 images par seconde, des améliorations des textures et de la distance de dessin, HDR et ray-tracing choix. . Tout cela ajouté à des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, un retour haptique avancé sur PS5 et plus encore.

Quelles améliorations apportera GTA Online sur PS5 et Xbox Series ?

GTA Online pour PS5 et Xbox Series n’oubliera pas d’inclure une série d’améliorations. Parmi elles, la possibilité de sauter le prologue du mode histoire de GTA 5 avant d’accéder à GTA Online. D’autre part, un tout nouveau tutoriel GTA Online sera ajouté.

Les nouveaux arrivants sur GTA Online pourront accéder au Career Builder, qui donne un accès instantané à l’une des quatre entreprises illicites de leur choix – Biker, Executive, Nightclub Owner ou Arms Dealer – et un montant « considérable » GTA$ pour le rendre facile pour nous permettre d’acheter notre première maison, un véhicule haut de gamme et la puissance de feu nécessaire pour lancer notre première entreprise.

