Sony Santa Monica -God of War- recherche du personnel "pour un nouveau projet d’envergure"

C’est l’année de lancement de God of War Ragnarok, l’un des jeux les plus attendus de ce 2022 et avec une date encore à préciser, mais à Santa Monica, ils réfléchissent depuis un certain temps à leur prochain projet. Aujourd’hui nous avons de nouvelles informations à son sujet, et c’est que le studio californien a publié une offre d’emploi à la recherche d’un directeur artistique dans laquelle il parle d' »un nouveau projet d’envergure ».

Quelque chose de nouveau à Santa Monica

Une expression où le mot « nouveau » s’impose avant tout, puisqu’à Santa Monica on travaille uniquement et exclusivement sur la saga God of War depuis pas moins de 2005. Depuis, trois épisodes numérotés sont apparus, deux spin-offs pour PSP et un prequel -Ascension- sur PS3, en plus du récent reboot 2018 et God of War Ragnarok, qui arrivera cette année, mais comme nous l’avons dit, à une date encore à déterminer.

Mais revenons à ce qui nous préoccupe, et est ce nouveau jeu. « Rejoignez-nous et embarquez pour un nouveau voyage », commence la description de ladite offre. « Coordonne de grandes équipes d’artistes dans plusieurs domaines pour tenir la promesse créative d’un nouveau projet à grande échelle. » De plus, ils précisent qu’ils recherchent de préférence quelqu’un ayant de l’expérience dans le développement de jeux AAA, et il faut aussi rappeler qu’à l’époque, dans une autre offre d’emploi, ils parlaient de quelqu’un spécifiquement ayant de l’expérience dans les mondes « fantastiques » et personnages.

De plus, c’est l’offre la plus récente, mais pas la seule. D’autres profils tels que Render Programmer ou Character Concept Artist sont également requis dans lesquels un nouveau projet est également mentionné. Cependant, il n’est pas déterminé qu’il s’agisse du même dont nous avons parlé ou même d’un autre, car il n’est pas exclu qu’à Santa Monica, ils aient plus d’un jeu en développement.

Source : Santa Monica