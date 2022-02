Rocket League : un joueur de la NFL entre dans l’histoire en signant dans une équipe professionnelle

Qu’un sportif de haut niveau s’intéresse aux jeux vidéo, que ce soit par simple hobby ou pour parier sur les sports électroniques, n’est pas nouveau. Cependant, Rocket League a été le titre choisi pour que nous assistions à un événement historique : Boston Scott, joueur professionnel des Eagles de Philadelphie de la NFL (National Football League aux États-Unis), a signé en tant que membre de la Dignitas eSports équipe. L’union entre les deux parties vient de donner lieu à l’un des premiers cas d’un joueur actif qui allie professionnellement simultanément sport et jeux vidéo.

Parmi les rares cas de ce genre qui se sont produits, on peut trouver Diogo Jota (Liverpool), l’un des attaquants à la mode qui sait déjà ce que c’est que de participer à un tournoi professionnel de la FIFA. En fait, le jeune et talentueux Portugais a joué dans une curieuse anecdote lorsqu’il a quitté un tournoi officiel en raison de l’engagement de son club à Southampton en Premier League.

Wow Dignitas a signé le porteur de ballon des Eagles Boston Scott en tant que joueur remplaçant dans la Rocket League. Cela fait de lui le premier athlète bisportif à concourir dans un sport professionnel et esport… pic.twitter.com/PsJWfboV9r —Jake Lucky (@JakeSucky) 3 février 2022

Rocket League, maintenant aussi sur mobile

En novembre dernier, Psyonix a surpris les locaux et les étrangers avec son nouveau pari : une version de Rocket League pour appareils mobiles dans laquelle les objectifs aériens et la maîtrise du vol à travers le propulseur sont les principaux protagonistes. Dans notre avis (8 sur 10), nous avons aimé « à quel point il est amusant, accessible et addictif », ainsi que « la rapidité pour trouver des correspondances et la stabilité » qu’il offre. Une autre façon d’appréhender le football proposée par l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Vous pouvez lire l’analyse complète sur le lien suivant.

Rocket League est disponible entièrement gratuitement (free-to-play avec paiements intégrés) sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. De plus, le titre a un cross-play entre les plateformes .

