Dying Light 2 : Restez humain | Comparaison graphique entre PS5 et Xbox Series X | S

Dying Light 2: Stay Human a fait ses débuts vendredi dernier sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. C’était l’une des premières sorties majeures de 2022, et comment pourrait-il en être autrement, le portail spécialisé Digital Foundry a déjà mis au travail pour développer une comparaison graphique entre les consoles. Plus précisément, l’accent a été mis sur les consoles PlayStation et Xbox de nouvelle génération. Ensuite, nous vous laissons la ventilation et la vidéo complète.

PS5 et Xbox Series X – Mode standard à 1080p et 60 FPS | Mode de résolution, dans lequel la version PS5 fonctionne à 3200 x 1800 et la Xbox Series X à 3456 x 1944 (les deux à 30 FPS) | Mode de qualité qui fonctionne à 1080p, avec 30 FPS et a des effets améliorés grâce à la technologie de traçage de rayons.

Xbox Series S – Mode graphique unique sans options de configuration ni ray tracing, avec une résolution de 1080p et 30 FPS (cible également pour les consoles de dernière génération).

Une suite tant attendue

Les zombies ne se démodent jamais, et après la popularité que le titre de 2015 a pu atteindre, Dying Light 2 : Stay Human a été l’une des sorties les plus attendues de 2022. Dans notre critique (8 sur 10), nous soulignons le conception des scénarios, conçus pour le parkour, une « histoire principale avec des personnages intéressants » et la manière dont le cycle du jour et de la nuit « change votre façon de jouer ». Dans nos conclusions, nous disons que « au total, un titre plein d’idées intéressantes dont le plus gros problème est la conception traditionnelle d’un monde ouvert, dans le sens où on se retrouve avec la carte classique pleine de points ». Vous pouvez lire l’analyse complète via le lien suivant.

Dying Light 2 : Stay Human est désormais disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Tout indique que le titre a connu une bonne première ; la version PC (Steam) a réussi à battre les records établis par le premier opus, atteignant un pic de 245 553 joueurs simultanés le jour de son lancement.

source | Fonderie numérique sur YouTube