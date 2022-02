Sony est pris "vraiment" rumeurs d’environnement toxique chez Bungie

Sony et Bungie ont fait plusieurs gros titres ces derniers jours, finalisant l’acquisition du second par la société PlayStation. Comment pourrait-il en être autrement, Jim Ryan a été le protagoniste en donnant des interviews et en répondant à de multiples questions sur cet achat, certaines d’entre elles liées à des rumeurs qui pointaient vers un certain environnement de travail toxique au sein du studio créatif de Halo et Destiny. Selon Ryan, Sony prend ces rumeurs « très au sérieux ».

Comme Ryan l’a avoué à Games Industry, Sony et Bungie travailleront ensemble pour créer un environnement de travail « inclusif, positif et accueillant ». De son côté, le PDG de Bungie, Pete Parsons, a écrit une note d’excuse et rendu publiques certaines mesures qu’ils ont prises pour lutter contre cette toxicité. Il a également déclaré qu’ils avaient été « incroyablement transparents » lorsque Sony les a interrogés sur ce problème.

« Nous nous fixons des normes extrêmement élevées dans toute l’organisation, ainsi que dans les entreprises avec lesquelles nous collaborons », ajoute Ryan. « C’est quelque chose auquel j’ai été incroyablement sensible, dès le début des conversations. Et j’ai été impressionné, je n’ai que de bons mots sur la façon dont Bungie est organisé. »

Ce que Sony prend avec Bungie

Ceci complète ce qui a été l’actualité de la semaine, un achat pour lequel Hermen Hulst, président de PlayStation Studios et auparavant de Guerrilla Games, s’est également félicité, reconnaissant que Bungie a créé « certains des meilleurs tireurs de l’histoire ». Bungie était en charge de la saga Halo jusqu’à et y compris Halo : Reach, celle-ci étant considérée comme l’une des meilleures de la franchise Master Chief. Plus tard, après avoir quitté Microsoft, ils s’associeront à Activision Blizzard pour développer Destiny, l’une des adresses IP les plus réussies de la dernière décennie en termes de jeu en tant que service. Après le lancement de Destiny 2, ils deviendraient indépendants de la société commandée par le controversé Bobby Kotick, récemment racheté par Microsoft.

