Hogwarts Legacy : tout ce que l’on sait sur le nouveau jeu Harry Potter

LEGO 75969 Harry Potter La Tour d’Astronomie de PoudlardCompatible avec Les Ensembles de Grande Salle et de Saule Cogneur

Les enfants mettent en scène des histoires magiques à Poudlard avec leurs personnages préférés, des lieux emblématiques et des détails réalistes, et font de nombreuses découvertes dans ce set LEGO Harry Potter La Tour d’astronomie de Poudlard (75969). Ce cadeau sur le thème de Poudlard inclut de nombreux lieux célèbres de la saga Harry Potter, 8 figurines, Hedwige et de nombreux accessoires authentiques, dont des plants de mandragore, des lettres, des baguettes magiques et un manuel de potions. Les enfants prennent part à la magie en visitant la salle de classe du Maître des Potions et en participant à sa fête. Ils peuvent observer une mandragore dans la serre, visiter le dortoir de Serdaigle puis se diriger vers la plus haute tour pour suivre leur cours d’astronomie. Incluant des figurines LEGO dont Drago Malefoy et Neville Longdubat, ce set de construction Harry Potter unique constitue un formidable cadeau pour les enfants de 9 ans et plus. Le modèle mesure plus de 40 cm de haut, 29 cm de large et 17 cm de profondeur et peut être parfaitement associé aux autres sets LEGO ayant pour décor Poudlard (75953, 75954 et 75948 – disponibilité limitée pour certains sets). Pas besoin de piles. Ce set de construction Harry Potter offre des possibilités de jeu infinies alimentées uniquement par l’imagination des enfants. Et lorsque l'action prend fin, le modèle constitue un fascinant objet à exposer dans une chambre d’enfant. Les instructions simples permettent de construire et de jouer immédiatement. L’imagination des enfants est démultipliée lorsqu’ils parcourent le château de ce set, qui inspire des possibilités de jeu de rôle infinies. Les sets de construction LEGO Harry Potter font revivre l’action passionnante des films ! Avec leurs créatures et personnages bien connus, leurs superbes lieux et leurs incroyables fonctions et accessoires, ils placent toute la magie de Harry Potter entre les mains des enfants. Les sets de construction LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui signifie que toutes les briques sont compatibles entre elles et peuvent toujours être parfaitement assemblées et démontées – sans utiliser la magie ! – et cela depuis 1958. Les briques et les pièces LEGO sont soumises à des tests de chute, de chaleur, d’écrasement et de torsion, puis analysées afin de vérifier que chaque set de construction est conforme aux normes de sécurité les plus élevées au monde. De fabuleux cadeaux pour les enfants !