Dying Light 2: Stay Human fait ses débuts sur Steam dépassant le pic de joueurs de l’original

Bien qu’il ne soit pas sans défauts, ce qui a conduit Techland à un patch Day One avec des notes éternelles, la réalité est qu’au niveau public Dying Light 2 : Stay Human est un grand succès après seulement une journée sur le marché. À tel point que, selon les données de Steam, il a déjà dépassé le pic des joueurs de Dying Light, le titre original sorti en 2015.

En effet, comme on peut le voir sur Steam DB, la page de données de la plate-forme dédiée de Valve, Dying Light 2 : Stay Human a atteint un pic de joueurs de 245 553 joueurs simultanés au moment d’écrire ces lignes. Non seulement un chiffre spectaculaire qui surpasse l’original, mais qui représente également plus de cinq fois le sommet atteint par le premier, et qui s’élève à 45 876 ​​joueurs simultanés.

De plus, lors de la journée de son lancement, qui était hier vendredi 4, Dying Light 2 : Stay Human était le quatrième plus joué sur Steam, seulement dépassé par les trois géants pratiquement inaccessibles, et que sont Counter Strike : Global Offensive, DOTA 2 et PUBG. Cependant, il a pu surpasser des jeux très populaires comme GTA V, Apex Legends, Rust ou ARK : Survival Evolved.

Une évolution cahoteuse

Enfin, hier, Dying Light 2 : Stay Human a pu atteindre les magasins, après un processus de développement qui n’a pas été exempt de divers problèmes. Un rapport publié il y a quelques mois parlait d’un environnement de travail toxique au sein de Techland, ce qui n’a jamais pu être confirmé. Ce qui s’est passé, c’est le départ de Chris Avellone du projet. Avellone, un visage reconnu par les fans du rôle classique -Planescape : Torment, Icewind Dale, Fallout : New Vegas-, a reçu des accusations de harcèlement, ce qui a conduit à son départ immédiat de l’équipe de développement de Dying Light 2.

Dying Light 2 : Stay Human est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Source : base de données Steam