PlayStation VR2 lance le site officiel et détaille une nouvelle fonction

PS VR2 est le nouveau pari de Sony pour faire un nouveau bond avec la PS5. La nouvelle génération de l’appareil de réalité virtuelle a été annoncée en janvier dernier et depuis lors, nous avons pu en apprendre davantage sur bon nombre de ses fonctionnalités. Sans aller plus loin, la société japonaise a ouvert hier le site officiel du casque, dans lequel elle passe en revue toutes ses fonctionnalités et offre des détails sur une fonction importante dont nous ne savions presque rien : les caméras de suivi oculaire,

Le suivi oculaire consiste à suivre le mouvement des yeux pendant que nous visons ou regardons autour de nous, ce qui servira à offrir une expérience encore plus immersive. Cette technologie est capable de restituer à une résolution plus élevée l’endroit où nous regardons à chaque instant.

PS VR2 : tout ce que vous devez savoir

L’appareil disposera de deux écrans OLED 2000 x 2040, capables d’atteindre une résolution 4 fois supérieure à la version originale publiée pour PS4, avec HDR et jusqu’à 120 FPS. Un autre élément auquel Sony accorde beaucoup d’importance est l’intégration avec les écouteurs, quelque chose qui nous permettra même de ressentir la fréquence cardiaque de notre personnage ou la sensation de vitesse lors de la conduite de véhicules, entre autres aspects. Si vous voulez savoir tout ce que propose le PS VR2, vous pouvez consulter l’article suivant, dans lequel nous nous concentrons sur toutes ses caractéristiques, nous comparons ses spécifications techniques avec celles d’Oculus Quest 2 et bien plus encore.

Horizon Call of the Mountain, premier jeu confirmé

Bien que le nouvel appareil n’ait pas encore de fenêtre de lancement estimée, nous connaissons déjà le premier titre développé exclusivement pour lui : il s’agit d’Horizon Call of the Mountain, un jeu se déroulant dans l’univers de la franchise Guerrilla Games dans lequel nous ne contrôlerons pas Aloy , mais un homme dont l’identité n’a pas été révélée qui finira par la rencontrer. Chris James, un ancien membre de l’étude, a assuré que « cela va changer ce que le triple A signifie pour la réalité virtuelle ».

source | PlayStation VR2