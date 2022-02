Ghostwire: Tokyo a commencé le développement sous le nom de The Evil Within 3

Ghostwire : Tokyo est une nouveauté de Tango Gameworks, a récemment confirmé sa date de sortie sur PS5 et PC (25 mars) et continue de proposer des détails sur son développement. Et à cette occasion, nous nous concentrons sur un très important: le projet a commencé à prendre forme avec l’idée de voir la lumière comme The Evil Within 3, selon les informations publiées par le média GameSpot, dans lesquelles ils expliquent cette partie de l’équipe de développement l’a confirmé. Bien sûr, les détails sur le moment où ils ont décidé de transformer le jeu en une nouvelle propriété intellectuelle n’ont pas été divulgués.

On l’a déjà vu, à quoi peut-on s’attendre ?

La première chose qui vous frappe à propos de Ghostwire : Tokyo est l’engagement envers un environnement ouvert situé dans la ville qui donne son nom au jeu. Cela oui, au lieu des millions de passants qui parcourent ses rues chaque jour, nous verrons ici les visages avec des démons redoutables prêts à détruire tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin. L’un des éléments qui nous a le plus surpris était la combinaison d’une ville réaliste avec les « mythes et légendes du folklore japonais »

Nous aurons la liberté d’action pour nettoyer la ville à notre guise, tant que nous aurons les outils nécessaires pour accéder à certains endroits ou pour pouvoir affronter les démons qui y attendent avec des garanties. Le titre proposera de fortes doses d’action, mais aussi des alternatives comme la possibilité de tuer des ennemis en toute discrétion. Vous pouvez lire notre bande-annonce complète sur le lien ci-dessous.

Ghostwire : Tokyo sera mis en vente le 25 mars prochain sur PS5 et PC (Steam, Epic Games Store). Le jeu conserve une exclusivité temporaire avec la console nouvelle génération de Sony ; Bien qu’il fasse partie de Bethesda, désormais propriété de Xbox Game Studios, il n’y a pour le moment aucune information sur l’arrivée sur les consoles Xbox.

