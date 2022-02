Naughty Dog confirme trois jeux en développement

Au cours de cette 2022, nous allons voir deux premières de films et de télévision basées sur les franchises Naughty Dog, avec le film Uncharted imminent et la prochaine première de la série The Last of Us sur HBO, mais tout semble indiquer que nous aurons également des nouvelles sur les jeux vidéo développé par l’étude californienne. Selon une série d’offres d’emploi, que Neil Druckmann lui-même a retweeté, ils sont actuellement impliqués dans trois projets encore à annoncer.

Ce tweet du compte officiel Naughty Dog publie des dizaines d’offres d’emploi pour les projets à venir du studio dans de multiples départements tels que l’art, la scénographie, l’animation, les effets visuels, etc… Comme nous l’avons dit précédemment, Druckmann a retweeté cette information. « Nous grandissons ! Venez nous rejoindre pour travailler avec nous sur… », accompagné de trois émoticônes qui reflètent chacun des trois projets sur lesquels ils travaillent et dont il ne peut pour le moment pas parler.

Cependant, à partir de là, tout n’est que spéculation, puisque Naughty Dog n’a même pas confirmé sur quelle IP ils travaillent. Il est certain que l’un de ces projets est un multijoueur, après avoir spéculé qu’il pourrait s’agir de la version de Factions correspondant à The Last of Us Part II, tandis qu’un autre titre qui a fait l’objet de rumeurs ces derniers mois serait un remake du titre original. sur PlayStation 5. Pendant ce temps, il n’y a pas si longtemps, du studio dont ils parlaient « ne jamais dire jamais » à un nouvel épisode d’Uncharted, donc à partir d’ici, tout est possible.

Naughty Dog sur grand et petit écran

Mais comme nous l’avons dit, au cours de ces prochains mois, nous pourrons profiter des deux adresses IP mentionnées sur les écrans -grands et petits-. D’une part, Uncharted ouvre dans les salles la semaine prochaine, avec Tom Holland et Mark Wahlberg dans le rôle de Nathan Drake et Sully respectivement, une première longtemps retardée en raison de problèmes liés à la pandémie et à de multiples changements de réalisateur. Nous devrons attendre plus longtemps pour voir The Last of Us sur HBO, une série dont Druckmann lui-même est en charge du scénario et qui met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie.