Nintendo Switch : Les 4 touches qui définissent son grand état de forme

Les données sont évidentes, c’est le gros titre, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg : la Nintendo Switch a vendu 103,54 millions d’unités… en quatre ans et neuf mois. Non seulement il a réussi à dépasser les ventes totales de Wii et de PlayStation en moins de cinq ans, mais il ratifie un statut de leader qui, dans des territoires comme le Japon, n’avait jamais été vu auparavant. La question est, jusqu’où ira la Nintendo Switch ? Quels facteurs définissent ce succès ? Pourquoi est-il resté près de deux ans à l’« équateur » de sa vie commerciale ? Nous avons étudié la situation, voici nos conclusions.

1. Un catalogue de jeux qui n’arrête pas de se vendre : à l’épreuve du feu

Depuis le lancement de la Nintendo Switch, 766,41 millions de jeux vidéo ont été vendus – données jusqu’au 31 décembre dernier – ; un ratio de 7,4 jeux vidéo par utilisateur. Rien qu’entre octobre et décembre, Nintendo a réussi à vendre 85,41 millions de jeux, soit 13% de plus qu’au cours de la même période l’année précédente. En d’autres termes : la console Joy-Con a enregistré les ventes de logiciels propriétaires les plus élevées au cours du dernier trimestre depuis son lancement en 2017.

Ce qui est surprenant, ce ne sont pas les données elles-mêmes, mais le fait qu’elles aient été réalisées au cours de ce qui a été son cinquième Noël sur le marché. Par conséquent, voici la première clé : les jeux vidéo Nintendo Switch, en particulier les jeux propriétaires, se vendent régulièrement au fil des ans. Si l’on ajoute à cela la dynamique des nouveautés, le cumul est étonnant : 179,29 millions de jeux vendus entre avril et décembre 2021 seulement.

À cet égard, 29 titres Nintendo Switch se sont vendus à plus d’un million d’unités entre avril et décembre seulement ; dont 22 sont de première partie et les sept autres de sociétés tierces. Mario Kart 8 Deluxe, par exemple, s’est vendu à 7,96 millions d’unités au cours de l’exercice en cours, soit près de 10 millions si l’on compte tout le calendrier 2021.

2. Première console Nintendo en croissance dans sa cinquième année

La Nintendo Switch est arrivée dans les magasins en mars 2017. Cela signifie que 2021 a été sa cinquième année civile sur le marché. Selon les informations fournies par Nintendo elle-même dans son document financier explicatif (Q3/FY2021), le nombre de joueurs actifs annuels -ceux qui ont joué au moins une fois dans l’année- de Nintendo Switch en 2021 a été le plus élevé à ce jour. avec 98 millions à ce jour (et il reste un quart pour augmenter encore le chiffre). C’est-à-dire que sur ces 103 millions d’unités vendues, 98 millions ont utilisé leur console au moins une fois.

Jamais une console Nintendo n’a été dans cet état, puisque de nombreuses autres consoles continuent de croître en unités vendues au fil du temps, mais pas en nombre de joueurs actifs, qui diminuent progressivement. Évidemment, la Nintendo Switch finira aussi par perdre des joueurs, c’est naturel, c’est pourquoi Nintendo se préoccupe désormais de retenir le plus de joueurs possible face à la transition qu’ils vont bientôt entreprendre vers son éventuel successeur ; dont la date de sortie est inconnue de tous.

La deuxième clé est la fidélité des joueurs de Nintendo Switch. Une console qui se vend beaucoup, mais qui est aussi largement utilisée et vend plusieurs millions de jeux. Chaque point est fondamental dans cette équation.

3. Un avenir qui nous invite à penser à plusieurs années supplémentaires de Nintendo Switch

L’avenir immédiat de la console est strictement lié à ce dont nous venons de discuter. Nous avons analysé le présent, l’évolution, mais pour maintenir ce statut, il faut des jeux vidéo exclusifs (le grand pari de ceux de Kyoto) qui parviennent à fidéliser durablement ces utilisateurs fidèles. Si l’on s’en tient à ce qui a été annoncé, des œuvres telles que Pokémon Legends Arceus et Kirby and the Forgotten Land mènent ce dernier trimestre de cette année, qui servira à vendre encore 4,05 millions de consoles d’ici mars. Nintendo entend clôturer l’année avec 23 millions d’unités distribuées ; prend 18,95 millions.

De là, Nintendo envisage la première en 2022 de titres tels que Splatoon 3, Triangle Strategy, Bayonetta 3 et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Deux d’entre eux, le troisième volet des Inklings et le deuxième volet du mythe de Link, se sont vendus respectivement à plus de 12,7 et à plus de 25,8 millions d’unités. Ces données sont encourageantes face aux performances commerciales des deux titres, qui ambitionnent de devenir le principal ciment du prochain exercice… à défaut de savoir ce qu’ils ont d’autre dans l’hémicycle. Parce que Nintendo a toujours quelque chose dans la chambre qui n’est révélé qu’au dernier moment.

Des sources journalistiques – ni confirmées ni démenties par Nintendo – pointent vers le développement d’un nouveau Mario Kart et d’un nouveau projet par les équipes Xenoblade et Super Mario Odyssey qui seraient vraisemblablement de nouveaux volets de ces deux licences. Si nous ne profitons que de Mario Kart, le huitième opus s’est vendu à plus de 43 millions d’unités sur Nintendo Switch, des chiffres martiens pour pratiquement tous les jeux vidéo du marché. Chaque fois qu’un nouveau Mario Kart arrive, il aura un impact extraordinaire sur les ventes de la console sur laquelle il est lancé. La question est maintenant de savoir s’il sera publié sur Nintendo Switch, sur son successeur ou… sur les deux, comme cela s’est déjà produit avec des titres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec une sortie simultanée entre la malheureuse Wii U et Switch Nintendo.

4. La nouvelle politique de modèle fonctionne : la Nintendo Switch OLED démarre fort

Nintendo a communiqué à ses investisseurs que la première de la Nintendo Switch OLED a été « forte » dans tous les territoires malgré le manque d’approvisionnement. La console est en rupture de stock (tout ce qui est distribué est vendu, sans passer par les rayons des magasins). Plus précisément, entre octobre et décembre, il a placé 3,99 millions d’unités dans le monde, contre 5,29 millions pour le modèle standard et 1,34 million pour le modèle NS Lite au cours du même trimestre. Bien qu’elle soit 50 euros plus chère (349 euros contre 299 euros pour le modèle d’origine, rebaptisé modèle 2019 après sa réédition avec une batterie plus grosse), elle a réussi à éblouir un segment spécifique de joueurs de Nintendo Switch, à la fois les nouveaux utilisateurs et ceux qui ont décidé de renouveler leur ancienne console.

Par conséquent, la stratégie traditionnelle de refonte et de renouvellement des modèles utilisée dans la Game Boy, la Game Boy Advance, la Nintendo DS et la Nintendo 3DS (ces deux dernières comptant respectivement quatre et six membres dans leur famille) permet de prolonger la durée de vie utile de la longue- terme console. Nous ne savons pas si Nintendo renouvellera avec un nouveau (quatrième) modèle de Nintendo Switch – les joueurs demandent plus de puissance et la possibilité de jouer en résolution 4K – ou si à ce stade, il tiendra avec Nintendo Switch OLED jusqu’à ce changement de génération susmentionné. . Cette décision dépend sûrement de la façon dont toute la famille de consoles se comportera au cours des deux prochaines années.

Avant cela, avant l’année 2024, il semble impensable de ne serait-ce qu’évoquer l’idée de succéder à une plateforme visant à pulvériser tous les records possibles. Atteindra-t-il 155 millions de Nintendo DS ? Penser à quelque chose « d’impossible » commence à sembler de plus en plus difficile pour une Nintendo Switch déterminée à battre les records du grand N.

Polices | Publication des revenus de Nintendo ; Données/logiciels Nintendo IR ; Matériel explicatif