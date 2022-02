Torero NEON, l’arcade de tauromachie futuriste, annonce la date de début de son Kickstarter

Bullfighter NEON, le nouveau jeu vidéo du studio de développement Relevo basé à Bilbao, a confirmé la date de lancement de sa campagne Kickstarter. Ainsi, le nouveau jeu vidéo de tauromachie dystopique de style arcade qui entend rendre hommage aux titres sportifs futuristes classiques de Neo Geo tels que Windjammers ou Soccer Brawl, débutera sa phase de financement collectif mercredi prochain, le 2 mars 2022. Cela a été annoncé ceux responsables, partageant de nouveaux détails et du matériel promotionnel de leur nouveau projet.

Un hommage à la borne d’arcade Neo Geo

Ainsi, Bullfighter NEON se déroule dans un futur dystopique technologiquement avancé où le divertissement de masse est l’épicentre de la société. Et le dernier engouement est le Bullfighter Circuit, où de braves concurrents affrontent de dangereux robots lourdement armés, chacun équipé d’un vaste arsenal balistique, de lanceurs de missiles et de lasers.

Jon Cortazar, fondateur de Relevo, est un vétéran de l’industrie et un passionné de jeux rétro : « Nous avons adoré l’idée de ramener cette tendance des années 90 des jeux de sport futuristes. Presque tous les sports ont trouvé leur place dans cette tendance de l’ère 16 bits, qui est presque révolue en ce moment. Nous voulions aussi faire quelque chose de différent, alors nous avons créé ce futur dans lequel la tauromachie a été abolie et transformée en un nouveau spectacle très différent », explique le concepteur de jeux de Relevo.

L’escouade des toreros du futur est composée de six personnages différents : Albero, Français, célèbre sur tous les plateaux de télévision et dans les émissions de potins ; Laura, l’humble Mexicaine qui peine à prouver sa valeur ; Miura, le torero japonais au style peu conventionnel ; April, l’athlète d’élite américaine; Lidia, la puissante cyborg russe ; et Brontes, un minotaure mi-homme mi-taureau. Et non seulement ils affronteront la redoutable cyberbête, chacune avec ses attaques et ses pouvoirs, puisque les cases regorgent de pièges tels que des lasers, des lance-flammes ou des mines qui feront de chaque combat quelque chose d’épique.

« Bien que le concours soit contre des robots, nous voulions supprimer toute violence du jeu, afin que les toreros ne causent jamais de dégâts ni ne commettent d’attaques », explique Cortazar. « La seule façon de progresser dans le jeu est de vider la batterie des cyberbêtes en faisant des passes avec votre béquille néon, ainsi qu’en renvoyant leurs attaques. Si vous êtes capable de drainer toute son énergie, alors le robot aura été vaincu. »

De plus, il rejoint le projet du compositeur de Malaga Gryzor87, connu pour son travail sur des jeux rétro tels que Maldita Castilla ou Battle Princess Madelyn, parmi tant d’autres. Vous pouvez maintenant consulter tous les détails de la campagne Bullfighter NEON Kickstarter via sa page officielle.

source | Soulagement