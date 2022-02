Hidetaka MIyazaki (Elden Ring) choisit son patron préféré de From Software

Hidetaka Miyazaki, directeur de la branche Souls chez From Software et du futur Elden Ring, parle de son boss préféré parmi ses oeuvres. Le créatif sélectionne spécifiquement le Moine ancestral de Demon’s Souls, l’un des ennemis les plus connus de ses disciples compte tenu des particularités du combat.

« Si nous parlons d’un boss dont je suis fier, ce serait probablement l’ancien moine de Demon’s Souls », commence Miyazaki dans un article du blog PlayStation. « La raison en est qu’il y a eu beaucoup de refus à propos de cette conception par rapport à ce que nous voulions faire. Mais c’était quelque chose que je voulais vraiment faire. Je voulais intégrer ce concept de boss dans le jeu, à la fois d’un point de vue visuel et du gameplay, y compris l’élément multijoueur. À cause de la mise en œuvre et du plaisir, nous avons eu beaucoup de refus, et personne n’y croyait à l’époque. Mais au final, nous avons réussi à le faire et c’est devenu un boss intrigant que les fans ont apprécié.

Le réalisateur avoue qu’au cours du développement, ils ont rencontré de nombreuses difficultés lors de la mise en œuvre de certaines mécaniques. L’un d’eux était les fonctionnalités multijoueurs asynchrones, mais il révèle que le résultat était quelque chose dont il était fier.

Demon’s Souls Remake, fer de lance de la PS5

Le remake de Demon’s Souls était la star du catalogue de lancement de la PlayStation 5. Bluepoint Games a mis à jour l’une des grandes œuvres cultes de sa génération vers la technologie d’aujourd’hui. Ce serait le début d’une étape glorieuse pour From Software : la trilogie Dark Souls et ses développements ultérieurs.

Désormais, la société se concentre sur le lancement d’Elden Ring, prévu ce même 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. En cliquant sur ce lien, vous pourrez lire nos impressions.

Source : PlayStationBlog