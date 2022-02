EA dit au revoir à la Liga MX, eFootball est sa nouvelle maison

EA dit au revoir à la LIGA BBVA MX dans le jeu vidéo FIFA alors que la société japonaise Konami Digital Entertainment, Inc. a annoncé aujourd’hui l’accord d’exclusivité historique pour le jeu vidéo eFootball. Cela permettra à tous les fans de la ligue mexicaine de jouer avec leurs clubs préférés.

Cette signature permettra à Konami d’avoir accès à :

Joueurs

Stades de la LIGA BBVA MX

Numérisations 3D

capture de mouvement

Et des reconstitutions fidèles des tenues officielles de chaque Club.

Ce processus de mise en œuvre commencera à partir de l’été 2022.

« Nous sommes ravis d’accueillir KONAMI dans la LIGA BBVA MX, un partenaire stratégique qui, avec sa grande expérience au fil des ans, a montré qu’il partage notre philosophie et notre passion pour le football », a déclaré Mikel Arriola, président exécutif de la LIGA BBVA MX. « Ce partenariat est un symbole de notre engagement à accroître la portée et l’exposition mondiales de la ligue aux plus hauts niveaux, en offrant une nouvelle expérience interactive aux grands fans au Mexique et au-delà de nos frontières. Cette association nous donnera l’occasion de rencontrer d’autres publics, d’atteindre un nouveau niveau d’enracinement parmi les différentes générations de joueurs et ouvrira également des fenêtres d’opportunité pour la croissance des 18 Clubs dans tous les aspects », a souligné le dirigeant.

Yuta Kose, président de KONAMI Digital Entertainment, Inc., a commenté cet accord : « Nous sommes fiers d’avoir la LIGA BBVA MX comme partenaire et l’opportunité de rapprocher nos fans au Mexique et aux États-Unis de leurs clubs préférés grâce à eFootball. En tant que partenaires, nous travaillerons en collaboration avec la ligue pour apporter le meilleur à nos publics respectifs. Du niveau de finition dans le jeu et de représentation de la ligue avec des kits et des écussons officiels à la façon dont les fans s’engageront sur et en dehors du terrain numérique, notre objectif est une expérience complètement immersive pour toutes les générations.

Avec cette nouvelle association, la LIGA BBVA MX arrivera enfin sur eFootball dans un avenir proche et arrivera sans aucun doute avec de nouveaux accords de sponsoring. En plus des diverses activités de marketing et de la future implémentation en jeu de la LIGA BBVA MX dans l’eFootball, cet accord créera une compétition esport pour les joueurs amateurs et professionnels. Plus de détails sur le format, les prix et d’autres aspects seront annoncés prochainement.

eFootball est une plate-forme de jeux vidéo de football des créateurs de Pro Evolution Soccer et Winning Eleven. Le jeu est gratuit et la version complète d’eFootball 2022 (1.0.0) arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC ce printemps, avec iOS et Android peu de temps après.

