GTA VI est officiel : Rockstar confirme un nouvel opus en développement

Le prochain volet de la saga Grand Theft Auto est déjà en développement. Par le biais d’un message sur le site officiel, Rockstar Games a annoncé la date de sortie du cinquième opus de la saga sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, mais en a également profité pour lâcher la bombe : GTA VI est déjà en développement . Bien sûr, c’était prévu, mais maintenant, ils l’ont finalement officialisé.

« Avec la longévité sans précédent de GTAV, nous savons que beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur un nouvel opus de la série Grand Theft Auto », commencent-ils. « Avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre objectif est toujours d’aller bien au-delà de ce que nous avons proposé précédemment, et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en cours. »

Selon le développeur, ils espèrent pouvoir partager plus d’informations, mais ils le feront dès qu’ils se sentiront prêts. Dans l’état actuel des choses, ils ont demandé aux utilisateurs de rester à l’écoute de Rockstar Newswire pour de nouveaux détails officiels. Chez FreeGameTips, nous serons également vigilants pour toute nouvelle qui pourrait survenir à l’avenir.

GTAV et GTA Online arrivent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 15 mars, avec de nouveaux modes graphiques, des avancées techniques et bien plus encore. Les joueurs PS4 et Xbox One peuvent transférer la progression du mode Histoire de GTAV et les personnages et la progression de GTA Online au lancement : https://t.co/8KbrCRSBc2 pic.twitter.com/CUtWlzrQDw – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 4 février 2022

GTA V, un jeu en trois générations

Rockstar Games a sorti Grand Theft Auto V en 2013. Il l’a fait sur des systèmes comme PlayStation 3 et Xbox 360, bien que quelque temps plus tard, ils aient adapté le produit à Xbox One, PlayStation 5 et PC. Il s’agit donc de la troisième génération dans laquelle le titre à succès des également créateurs de Red Dead Redemption 2 fait son apparition.

La dernière version de la saga a cependant été GTA The Trilogy : The Definitive Edition, une compilation remaniée qui comprend GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. La remasterisation est sortie avec des erreurs et des bugs, c’est pourquoi Rockstar Games a dû s’excuser auprès des utilisateurs.

