GTA V et GTA Online : améliorations et date de sortie sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S

Rockstar Games a annoncé que Grand Theft Auto V et GTA Online seront disponibles très prochainement sur les consoles next-gen. Le studio prépare une version optimisée et native pour Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5, comme annoncé précédemment. Ainsi, le jeu sera commercialisé le 15 mars sur ces plateformes. Comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise a détaillé ses améliorations.

GTA V et GTA Online fonctionneront à des résolutions « jusqu’à 4K » et avec un framerate qui atteindra 60 fps. De plus, il introduira des textures et une distance de dessin améliorées, sans parler des options HDR et de la technologie de ray tracing. Grâce aux disques durs SSD des nouvelles consoles, les temps de chargement seront plus rapides. En revanche, il profitera de l’audio 3D immersif et des particularités de la manette PS5 DualSense (retour haptique par exemple).

Ceux qui ont un jeu sur Xbox One et PS4 auront la possibilité de transférer tous les progrès sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, à la fois les données d’historique de GTA V et la progression de GTA Online, et tout cela » avec un migration unique au lancement.

Améliorations de la qualité de vie dans GTA Online

GTA Online sera également distribué en version autonome sur les machines de nouvelle génération. Pendant les trois premiers mois, il sera disponible gratuitement pour les propriétaires d’une PlayStation 5, expliquent-ils. L’aspect en ligne du jeu vidéo proposera également des améliorations, comme la possibilité de sauter le prologue de l’histoire de GTA V avant d’accéder au titre. Ils ont également préparé un tutoriel entièrement remanié.

« Les nouveaux joueurs de GTA Online pourront accéder au Career Builder, où ils auront un accès instantané à l’une des quatre entreprises illicites de leur choix – Biker, Executive, Nightclub Owner ou Gun Dealer – et une grosse somme de GTA $ à dépenser sur .. les aider à choisir une propriété, un véhicule haut de gamme et la puissance de feu nécessaire pour lancer leur entreprise. Les joueurs revenant dans GTA Online auront également la possibilité de réinitialiser leur personnage et de profiter du Job Creator à tout moment. »

L’atelier de travaux spéciaux de Hao est inclus dans GTA Online. Certains véhicules peuvent être mis à niveau ici pour une expérience de conduite des plus vertigineuses avec la puissance de la nouvelle génération.

